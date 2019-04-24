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Надежда Матвеева показала фигуру в купальнике

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Надежда Матвеева показала фигуру в купальнике
10:27 Сегодня Телеграф clutch.ua Фото: Instagram

Новости шоу бизнеса: По социальной сети Instagram запустили рекламу инновационной процедуры гидро-подводновакуумного массажа, которая, как обещают, создает чудеса.

Известная украинская телеведущая Надежда Матвеева активно ведет свой Instagram-аккаунт. Она показывает поклонникам закулисную жизнь, а также регулярно хвастается обновками и рассказывает о встречах со знаменитостями. Нередко Матвеева и сама снимается для журналов и в рекламах.

В лице модели пользователи узнали 50-летнюю Надежду Матвееву. В кадре она была одета в купальник и плескалась в ванной, пока зрителю демонстрировали массаж. 

Надежда Матвеева рассказала о романе с молодым парнем

"Отличный купальник. Очень хорошо сидит на фигуре Наденьки. Да и выглядит она классно, так держать", "Ох, я бы и сама не прочь на массаж сходить, так что Наде очень повезло. Забавная реклама получилась", "Какая уверенность! В 50 лет сняться в купальнике для рекламы, которую тысячи увидят! Восхищаюсь!" – комментировали в Сети.

Как сообщалось ранее, Ведущая шоу "Все буде добре" на телеканале СТБ Надежда Матвеева впервые погрузилась в прорубь. Об этом телеведущая рассказала на своих страницах в соцсетях, опубликовав соответствующие фото.

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Фигура, Instagram, Знаменитости, Надежда Матвеева.
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