Надежда Матвеева показала фигуру в купальнике

Новости шоу бизнеса: По социальной сети Instagram запустили рекламу инновационной процедуры гидро-подводновакуумного массажа, которая, как обещают, создает чудеса.

Известная украинская телеведущая Надежда Матвеева активно ведет свой Instagram-аккаунт. Она показывает поклонникам закулисную жизнь, а также регулярно хвастается обновками и рассказывает о встречах со знаменитостями. Нередко Матвеева и сама снимается для журналов и в рекламах.

В лице модели пользователи узнали 50-летнюю Надежду Матвееву. В кадре она была одета в купальник и плескалась в ванной, пока зрителю демонстрировали массаж.

"Отличный купальник. Очень хорошо сидит на фигуре Наденьки. Да и выглядит она классно, так держать", "Ох, я бы и сама не прочь на массаж сходить, так что Наде очень повезло. Забавная реклама получилась", "Какая уверенность! В 50 лет сняться в купальнике для рекламы, которую тысячи увидят! Восхищаюсь!" – комментировали в Сети.

Как сообщалось ранее, Ведущая шоу "Все буде добре" на телеканале СТБ Надежда Матвеева впервые погрузилась в прорубь. Об этом телеведущая рассказала на своих страницах в соцсетях, опубликовав соответствующие фото.