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Мелания Трамп показывает, как носить стильные весенние наряды

Мелания Трамп показывает, как носить стильные весенние наряды
10:23 Сегодня Телеграф 24tv.ua Фото: Instagram

Новости шоу бизнеса: 48-летняя Мелания демонстрирует стильные наряды, которые удачно подчеркивают ее преимущества и считаются трендами определенного сезона.

Несмотря на важную роль супруги президента США и первой леди, Мелания Трамп является определенным примером подражания для американок или женщин из других стран.

О том, что крупный горох из 90-х возвращается в главные тренды этой весны и лета, уже не стоит и говорить. В платьях такого стиля перед поклонниками появлялось немало знаменитостей, среди которых также дочь президента США Иванка Трамп. Недавно она засветилась перед папарацци в платье пастельного цвета в светлый горох. Через несколько дней после нее Мелания Трамп решила тоже продемонстрировать, как носить такие платья и на какие цвета пал ее выбор. 

 
 
 
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#NEW President Donald Trump and First Lady Melania Trump heading to an event in Atlanta where they're teaming up to provide an update on the nation's opioid epidemic (April 24, 2019)

Публикация от First Lady Melania Trump (@alwaysmelania)

Стало известно, как Мелания Трамп праздновала Пасху

Легкий и одновременно элегантный черно-белый образ первая леди США выбрала для появления на конференции, состоявшейся в Антланте. Белое платье в черный горох от Alessandra Rich – удачное доказательство того, что подобный наряд должен быть в гардеробе каждой модницы. Талию Мелании Трамп подчеркнула коричневым широким поясом, а дополнила образ туфлями-лодочками в тон и солнцезащитными очками.

Как сообщалось ранее, Католический мир продолжает отмечать Пасху и соответственно делиться фотографиями с традиционных празднований. Так, в понедельник, 22 апреля, на фан-странице Мелании Трамп появились фото, как она и ее муж Дональд организовывали Пасхальные игры рядом с резиденцией президента.

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Все по теме:

США, Знаменитости, Стиль, Наряды, Первая леди США, Мелания Трамп.
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