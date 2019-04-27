"Танцы на закате": Ева Лонгория покорила сеть фото с 10-месячным сыном

Новости шоу бизнеса: Актриса поделилась милыми фотографиями с сыном в своем Instagram-аккаунте.

Звезда популярного сериала "Отчаянные домохозяйки" Ева Лонгория показала забавные снимки со своим малышом – 10-месячным мальчиком Сантьяго – поклонникам в социальных сетях.

Трогательные снимки Лонгория опубликовала на своей странице в Instagram.

Так, успешная актриса и счастливая мама одела своего первенца в смешной костюм, на котором изображены авокадо.

"Моя маленькая авокадо", – лаконично прокомментировала фото Ева.

Фанаты звезды "Отчаянных домохозяек" отметили, что Лонгория выглядит невероятно и очень красиво. А кое-кто даже отметил, что Сантьяго - это мини-копия его матери.