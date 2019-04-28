Пасха 2019: Украинские селебрити сегодня отмечают светлый праздник

В день Светлого Христова Воскресения все украинцы-христиане восточного обряда отмечают один из крупнейших праздников в Украине. Многие звезды уже успели освятить свои пасхальные корзины и пожелать всем украинцам счастья, мира и большой радости.
Как всегда, ведущие, певцы и другие представители украинского шоу-бизнеса уже делись в сети первыми кадрами, которые мы собрали в красноречивой подборке.
Одной из первых праздник Пасхи в 2019 году встретила актриса Ольга Сумская. Еще ночью артистка поздравила всех фанатов с наступающим праздником и даже поделилась фирменным рецептом творожной пасхи без муки.
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Христос ВоскресБожого благословіння всім нам і сімейного затишку!Всі пасочки зроблені з любов’ю!Рецептик сирної пасочки без борошна!:сир(творог)(2кг),10яєць-базарні,родзинки,курага,ванільний цукор,цукор за смаком(1стакан).Приготування:у великій формі змішати сир з яйцями і ретельно вимішати,порізати курагу,додати разом з родзинками до суміші,цукор і ванілін,розкласти по різних формочках і запікати(маленькі 30 хв.,великі не менше години ,або 1,5 при темп.180 *)!Смачного!
Украинская телеведущая Екатерина Осадчая никогда не пропускает украинских праздников и придерживается традиций даже за границей! В этом году она не смогла освятить яйца и паску в Украине, поэтому вместе со своим мужем Юрием Горбуновым отправилась в местную украинскую церковь во Флоренции, Италия.
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Христос Воскрес! Друзі, бажаю вам миру, тепла і злагоди! Цьогорічний Великдень зустрічаємо у Флоренціі. Так цікаво, спостерігати, як українці далеко від дому, але дотримуються традицій, знають молитви, співаюсь, приходять з кошиками на освячення. У самому центрі Флоренціі українській церкві дали приміщення не так давно. Випереджаючи питання :) кошик з пасками привезли з Києва :) P.S не забудьте, що ми для вас підготували Великодній подарунок. В неділю, у великодній вечір, будемо разом, о 21:00 на 1+1 наш великий святковий концерт «Вечір Прем‘єр»!
Сразу после богослужения украинская певица и ведущая Ольга Цибульская высказала фанатам теплые слова поздравлений. Для пасхального образа она надела яркое синее вышитое платье с оранжевым орнаментом от украинского дизайнера Юлии Магдич.
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Христос Воскрес Діставайте яєчка! Будем вітати один одного #христосвоскрес #великдень #паска
Леся Никитюк тоже не осталась в стороне пасхальных традиций и "попала под раздачу" от священника – он ее обильно окропил водой, на что экс-ведущая программы "Орел и Решка" смешно отреагировала: "Отче, вы, наверное, меня очень любите и подписаны на меня в Instagram".
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Украинский тренер и ведущая Анита Луценко выставила в своем Instagram фотографию с пасхальными яичками в форме венчика под которым не только поздравила своих сторонников, но и дала советы по питанию во время пасхальных праздников.
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Христос Воскрес! Прекрасного всем волшебного, светлого, семейного дня А относительно Еды сегодня...помните, что завтра еда тоже будет и не нужно есть как в последний раз) тело - это храм души! Пускай он будет легким и уверенным в своей красоте и надежности. Желаю всем сегодня отношения к другим такого как мечтаете к себе ( с близкими и нет, знакомыми и незнакомыми)
Украинская телеведущая и актриса Лилия Ребрик вместе со своими близкими тоже побывала в одном из киевских храмов на Святой литургии. "Дикая семейка", как она еще часто называют своих родных, не только сделала несколько ярких фотографий, но и освятила пасхальные "атрибуты".
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Христос Воскрес! Щастя й миру... Перший наш Великдень вчотирьо #дикасімейка #великдень
Украинский исполнитель Сергей Бабкин вместе со своей беременной женой Снежаной и дочерью с сыном тоже встретили солнечную Пасху. На фотографии вся семья Бабкиных счастливо улыбается среди цветущей растительности и поздравляет фанатов с величественным днем, держа пышные пасхальные корзинки.
Телеведущий и актер Александр Скичко посетил утреннюю пасхальную службу и также оставил в своем Instagram красноречивое фото. На территории киевского храма с корзиной в руке он невольно вспомнил закон о языке и недавнюю президентскую гонку Петра Порошенко и Владимира Зеленского и пожелал, чтобы все украинцы объединились ради лучшего будущего в Украине.
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Христос Воскрес! Вітаю з Великоднем! Бажаю всім нам благополуччя, любові та миру! І нехай це свято об`єднає усіх нас задля кращого майбутнього для України! Усіх хто в вишиванці і ні, хто говорить українською та російською, усіх хто з Вінниці та Кривого Рогу! Вірю в Україну! #великдень2019 #пасха2019 #скичкотики
Победителем в номинации "Самый смешной пост дня" стал украинский хореограф Влад Яма. Танцор, известный не только своим талантом, но и лысиной, опубликовал смешное фото с пеной для бритвы на голове, имитируя глазурь, которой намазывают пасхальные куличи.
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Украинский исполнитель Михаил Хома (лидер DZIDZIO) тоже принял участие в пасхальном "марафоне" и опубликовал праздничный видеоролик в яркой рубашке с вышитым воротником.
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Недавно мы писали о том, каких пасхальных традиций придерживаются украинские звезды в своих семьях.
Так Потап рассказал, что однажды попал в храм сразу после концерта, в 5 часов утра.
А известный дизайнер Андре Тан рассказал, что вместе с дочкой заранее готовится к любимому празднику.
"Соня - моя дочь - уже заготовила яйца, которые она будет сама расписывать. Поэтому у нас есть хорошая традиция - мы всегда с Соней разрисовываем яйца и бьемся ими. Что касается пасок, они должны быть приготовлены с любовью - это самое главное! А еще я люблю, чтобы было много масла и сладостей сверху", - поделился Андре Тан.