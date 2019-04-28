Пасха 2019: Украинские селебрити сегодня отмечают светлый праздник

Новости шоу бизнеса: В этом году праздник Пасхи пришолся на 28 апреля, поэтому звезды вместе со своими семьями величественно и торжественно проводят этот день.

В день Светлого Христова Воскресения все украинцы-христиане восточного обряда отмечают один из крупнейших праздников в Украине. Многие звезды уже успели освятить свои пасхальные корзины и пожелать всем украинцам счастья, мира и большой радости.

Как всегда, ведущие, певцы и другие представители украинского шоу-бизнеса уже делись в сети первыми кадрами, которые мы собрали в красноречивой подборке.

Одной из первых праздник Пасхи в 2019 году встретила актриса Ольга Сумская. Еще ночью артистка поздравила всех фанатов с наступающим праздником и даже поделилась фирменным рецептом творожной пасхи без муки.

Украинская телеведущая Екатерина Осадчая никогда не пропускает украинских праздников и придерживается традиций даже за границей! В этом году она не смогла освятить яйца и паску в Украине, поэтому вместе со своим мужем Юрием Горбуновым отправилась в местную украинскую церковь во Флоренции, Италия.

Сразу после богослужения украинская певица и ведущая Ольга Цибульская высказала фанатам теплые слова поздравлений. Для пасхального образа она надела яркое синее вышитое платье с оранжевым орнаментом от украинского дизайнера Юлии Магдич.

Леся Никитюк тоже не осталась в стороне пасхальных традиций и "попала под раздачу" от священника – он ее обильно окропил водой, на что экс-ведущая программы "Орел и Решка" смешно отреагировала: "Отче, вы, наверное, меня очень любите и подписаны на меня в Instagram".

View this post on Instagram Христос Воскрес!!! #паска #великдень #яйця A post shared by Леся Никитюк (@lesia_nikituk) on Apr 28, 2019 at 1:06am PDT

Украинский тренер и ведущая Анита Луценко выставила в своем Instagram фотографию с пасхальными яичками в форме венчика под которым не только поздравила своих сторонников, но и дала советы по питанию во время пасхальных праздников.

Украинская телеведущая и актриса Лилия Ребрик вместе со своими близкими тоже побывала в одном из киевских храмов на Святой литургии. "Дикая семейка", как она еще часто называют своих родных, не только сделала несколько ярких фотографий, но и освятила пасхальные "атрибуты".

Украинский исполнитель Сергей Бабкин вместе со своей беременной женой Снежаной и дочерью с сыном тоже встретили солнечную Пасху. На фотографии вся семья Бабкиных счастливо улыбается среди цветущей растительности и поздравляет фанатов с величественным днем, держа пышные пасхальные корзинки.

Телеведущий и актер Александр Скичко посетил утреннюю пасхальную службу и также оставил в своем Instagram красноречивое фото. На территории киевского храма с корзиной в руке он невольно вспомнил закон о языке и недавнюю президентскую гонку Петра Порошенко и Владимира Зеленского и пожелал, чтобы все украинцы объединились ради лучшего будущего в Украине.

Победителем в номинации "Самый смешной пост дня" стал украинский хореограф Влад Яма. Танцор, известный не только своим талантом, но и лысиной, опубликовал смешное фото с пеной для бритвы на голове, имитируя глазурь, которой намазывают пасхальные куличи.

View this post on Instagram ТЕПЛИХ СВЯТ!. #христосвоскрес A post shared by VLAD YAMA (@vladyama_official) on Apr 28, 2019 at 1:41am PDT

Украинский исполнитель Михаил Хома (лидер DZIDZIO) тоже принял участие в пасхальном "марафоне" и опубликовал праздничный видеоролик в яркой рубашке с вышитым воротником.

View this post on Instagram Христос Воскрес !!! A post shared by DZIDZIO (@dzidzio) on Apr 28, 2019 at 1:04am PDT

Недавно мы писали о том, каких пасхальных традиций придерживаются украинские звезды в своих семьях.

Так Потап рассказал, что однажды попал в храм сразу после концерта, в 5 часов утра.

А известный дизайнер Андре Тан рассказал, что вместе с дочкой заранее готовится к любимому празднику.

"Соня - моя дочь - уже заготовила яйца, которые она будет сама расписывать. Поэтому у нас есть хорошая традиция - мы всегда с Соней разрисовываем яйца и бьемся ими. Что касается пасок, они должны быть приготовлены с любовью - это самое главное! А еще я люблю, чтобы было много масла и сладостей сверху", - поделился Андре Тан.