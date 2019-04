Пасха 2019: Украинские селебрити сегодня отмечают светлый праздник

View this post on Instagram

Христос ВоскресБожого благословіння всім нам і сімейного затишку!Всі пасочки зроблені з любов’ю!Рецептик сирної пасочки без борошна!:сир(творог)(2кг),10яєць-базарні,родзинки,курага,ванільний цукор,цукор за смаком(1стакан).Приготування:у великій формі змішати сир з яйцями і ретельно вимішати,порізати курагу,додати разом з родзинками до суміші,цукор і ванілін,розкласти по різних формочках і запікати(маленькі 30 хв.,великі не менше години ,або 1,5 при темп.180 *)!Смачного!