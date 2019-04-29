Олег Винник поделился приятными воспоминаниями о выступлениях в Германии

Новости шоу бизнеса: В программе "Светская жизнь" певец решил ответить на вопрос ведущей и поделиться воспоминаниями об одном конфузе.

Перед тем, как стремительно ворваться в украинский шоу-бизнес и завоевать звание секс-символа, Олег Винник работал в Германии. Там артист выступал в мюзиклах и спектаклях.

Олег Винник признался, что во время постановки должен был прочитать достаточно большой монолог, слова которого он забыл на сцене. Тогда несколько секунд казались ему вечностью.

"Конечно, люди знают все песни, и если я перекручу какую-то фразу или забуду, то они не обратят на это внимание, у меня было время, когда я играл в мюзиклах в Европе, и у меня там были длинные монологи на немецком языке. На сцене происходит действие, когда я рассказываю собеседнику о своей жизни, и ... забываю текст. Смотрю на него, а у него текста нет, а оркестр в это время ждет и играет кульминационную музыку. Собеседник тогда говорит мне: "Месье, чем я могу вам помочь?", а я такой отвечаю: "Лучше бы ты молчал". Я, конечно, вспомнил потом слова, но эти секунды для меня казались вечностью ... Когда ты теряешь текст, когда стоишь на сцене, то это крах!" – вспомнил с улыбкой Олег Винник.

Кроме этого, певец откровенно рассказал, как относится к пародий на себя. Во время шоу Оля Полякова спела фрагмент песни в манере Олега Винника, вызвав смех в зале. Однако это отнюдь не расстраивает артиста.

Когда удачные и "вкусные" шутки, то я и сам смеюсь! А бывают и несчастные шутки, когда люди хотят "хайпануть" на Виннике, – то это нет! – добавил Олег Винник.