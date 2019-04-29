Лободу будут судить за опоздания и хамство

По словам постарадавших, артистка постоянно нарушала тайминг. В результате организаторы переплачивали за аренду площадок и люксовые авто.
"Весомых аргументов с ее стороны не поступало, только высокомерное: "Ничего, подождут". Примерный ущерб - несколько десятков тысяч евро. Вот вам и суперзвезда", - добавляет телеграм-канал.
Как сообщалось ранее, Выступающая в России украинская певица Светлана Лобода стала жертвой мошенника. Как рассказала она в своем Instagram, организатор ее концертов в Прибалтике сбежал, забрав все деньги. Артистка отметила, что она была вынуждена выступать в Риге и Таллине бесплатно, так как "самым важным является петь для моего зрителя".
Напомним, Украинская певица Светлана Лобода эффектно рухнула на сцену перед концертом в Торонто.