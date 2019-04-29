Лободу будут судить за опоздания и хамство

Новости шоу бизнеса: На певицу Светлану Лободу подают в суд организаторы ее европейского турне.

По словам постарадавших, артистка постоянно нарушала тайминг. В результате организаторы переплачивали за аренду площадок и люксовые авто.

"Весомых аргументов с ее стороны не поступало, только высокомерное: "Ничего, подождут". Примерный ущерб - несколько десятков тысяч евро. Вот вам и суперзвезда", - добавляет телеграм-канал.

Как сообщалось ранее, Выступающая в России украинская певица Светлана Лобода стала жертвой мошенника. Как рассказала она в своем Instagram, организатор ее концертов в Прибалтике сбежал, забрав все деньги. Артистка отметила, что она была вынуждена выступать в Риге и Таллине бесплатно, так как "самым важным является петь для моего зрителя".

Напомним, Украинская певица Светлана Лобода эффектно рухнула на сцену перед концертом в Торонто.