Звезда сериала "Не родись красивой" кардинально сменила имидж

Новости шоу бизнеса: Девушка сменила цвет волос и сделала более короткую стрижку, что визуально сделало ее лицо моложе.

Прошло около 15 лет с момента выхода первой серии этого сериала. Сейчас же его актеров практически не узнать.

На днях актриса, исполнившая роль Кати Пушкаревой в популярном когда-то сериале "Не родись красивой", Нелли Уварова, опубликовала в своем Instagram фото, которые продемонстрировали кардинальное изменение ее имиджа.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Нелли Уварова (@nelliuvarova_ru) 27 Мар 2019 в 10:13 PDT

Это отметили и поклонники Уваровой, отметив в комментариях следующее: "вам очень идет", "обалденная перемена, шикарная", "какая же вы красивая, прям ваш цвет волос, а прическа сногсшибательная!", "очень стильно, как же вам идет".

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