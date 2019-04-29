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Звезда сериала "Не родись красивой" кардинально сменила имидж

Звезда сериала "Не родись красивой" кардинально сменила имидж
16:01 Сегодня Телеграф Фото: Instagram

Новости шоу бизнеса: Девушка сменила цвет волос и сделала более короткую стрижку, что визуально сделало ее лицо моложе.

Прошло около 15 лет с момента выхода первой серии этого сериала. Сейчас же его актеров практически не узнать.

На днях актриса, исполнившая роль Кати Пушкаревой в популярном когда-то сериале "Не родись красивой", Нелли Уварова, опубликовала в своем Instagram фото, которые продемонстрировали кардинальное изменение ее имиджа. 

 
 
 
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Публикация от Нелли Уварова (@nelliuvarova_ru)

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Это отметили и поклонники Уваровой, отметив в комментариях следующее: "вам очень идет", "обалденная перемена, шикарная", "какая же вы красивая, прям ваш цвет волос, а прическа сногсшибательная!", "очень стильно, как же вам идет".

Как сообщалось ранее, Звезда "Гарри Поттера" Руперт Гринт сыграл свадьбу со своей коллегой. Кто это таинственная незнакомка? Узнай все подробности.

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Знаменитости, Звезды, Не родись красивой, Нелли Уварова.
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