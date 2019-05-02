Никита Добрынин продемонстрировал стальной бицепс

Новости шоу бизнеса: Вчера, 1 мая, Никита опубликовал в своем Instagram новый снимок из спортзала.

Украинский шоумен и главный герой шоу "Холостяк" Никита Добрынин опубликовал в Instagram фото из спортзала.

Каждую пятницу в эфире телеканала СТБ показывают новый эпизод самого романтического шоу страны Холостяк. В этом, девятом по счету сезоне, главным героем стал телеведущий и шоумен Никита Добрынин. С 8-го марта за его сердце борется 26 красоток и многие из них уже покинули проект из-за того, что так и не смогли построить коммуникацию с Никитой. Сам шоумен не раз говорил, что ищет на проекте настоящую любовь и присматривается к девушкам, которые действительно что-то к нему испытывают.

На фото он запечатлен с гирей над головой. В подписи он рассказал, почему для него важен спорт и как получать удовольствие от занятий.

"Самые большой кайф в тренировке, работе, поездках— фокусироваться на процессе, на практике, а не на конечном результате. Когда удается так переключать свой мозг, то любое занятие становится плодотворней, полезней. А если будешь думать только о том, как ты поднимаешься, сколько денег заработаешь и какие плоды получишь, то ничего не получится, ведь ты не сможешь наслаждаться процессом, а значит, не сможешь создать что-то хорошее. Поэтому лучше сосредоточить свое внимание на настоящем, а не на будущем. Делай свою работу хорошо и ты не будешь беспокоиться о том, что завтра у тебя не будет никаких перспектив. Делай свою работу с радостью — тогда ты достигнешь любой цели", — посоветовал Холостяк.

Подписчики согласились с этим мнением и написали комплименты телезвезде: "Береги руки! Тебе ими еще женщин обнимать!", "Очень правильно сказано!", "Очень вовремя эти слова, спасибо", "Такой грозный", "Красунчик".