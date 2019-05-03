Тусовщица Катя Осадчая сильно изменилась

Новости шоу бизнеса: Вчера, 2 мая, в Instagram у Юрия Горбунова появился новый снимок с женой.

Украинские телеведущие Юрий Горбунов и Катя Осадчая отправились в отпуск в Швейцарию и делятся новыми фото в своих Instagram.

Украинские телеведущие Катя Осадчая и Юрий Горбунов считаются одной из самых образцовых пар украинского шоу бизнеса. Супруги воспитывают сына Ивана, которому в этом году исполнилось уже два года. В последнее время публика заметила, что у Кати округлился животик и есть вероятность того, что она беременна вновь. Официальных комментариев касательно своего положения телезвезда не делала. Но в Сети уже вовсю рассуждают о том, когда и кого родит Осадчая.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Italian evening... Публикация от Gorbunov Yuriy (@gorbunovyuriy) 1 Май 2019 в 11:53 PDT

На нем они запечатлены в швейцарском городе Лугано, что находится недалеко от границы с Италией. Подписчики Юрия отметили, что Катя немного изменилась и выглядит гораздо моложе, чем раньше. Некоторые даже не узнали телезвезду.

Как сообщалось ранее, Журналистка попала в объективы фотографов на одном из светских мероприятий. Она выбрала не самое удачное платье, которое лишь подчеркнуло округлившуюся фигуру звезды.