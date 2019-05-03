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Селена Гомес порадовала поклонников соблазнительным образом

Селена Гомес порадовала поклонников соблазнительным образом
10:32 Пт, 3 Май 2019 Телеграф u-news.com.ua Фото: Instagram

Новости шоу бизнеса: Такая модель купальника позволяет ей чувствовать себя более комфортно на пляже.

25-летняя Селена Гомес совместно со своей лучшей подругой, дизайнером Терезой Мингус представила коллекцию купальников Selena x Krahs Swim. Тереза выпускает модели, которые, по ее словам, подходят женщинам всех форм и размеров, причем, все они продаются по доступной цене (от 39,99 до 69,99 долларов).

Звезда, которая приняла участие в рекламной фотосессии, сама разработала дизайн одной из моделей, чтобы скрыть свой шрам, оставшейся после операции по пересадке почки. В этом бикини, как рассказала Гомес, трусики отличаются завышенной талией и поясом.

 
 
 
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Публикация от Selena Gomez (@selenagomez)

Я действительно хорошо провела время, работая над коллекцией. Это было весело. Мне, как вы знаете, пересадили почку, и теперь мне нравятся купальные костюмы с высокой талией. Каждая женщина хочет чувствовать себя сексуальной. Каждая женщина хочет чувствовать себя уверенно и красиво, - сказала Гомес.

Гомес, которая знакома с Мингус уже пять лет, благодарна ей за то, что она помогла "преодолеть некоторые из самых сложных моментов в ее жизни". В преддверии запуска Krahs Swim Селена опубликовала милое послание своей подруге в Instagram. 

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Я познакомилась с Терезой пять лет назад. Мы работали вместе и стали лучшими подругами. Она научила меня смотреть на жизнь весело и беззаботно. Она показала мне, как быть сильной и бесстрашной женщиной. Она красивая, добрая и умная. Я видела, как ты исполняешь мечты. Я люблю тебя и очень горжусь тобой, - добавила исполнительница.

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Селена Гомес, Знаменитости, Образ, Наряд.
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