Экс-участник команды DZIDZIO кардинально сменил имидж

Новости шоу бизнеса: Julik, решил пойти на кардинальные изменения и изменить прическу.

Исполнитель сделал мелирование волос, чем изрядно удивил своих поклонников.

Об этом артист поделился со своими фанатами в социальних сетях. Само фото Юлик подписал так: "Люблю эксперементы! Не останавливаюсь ни перед чем, живу в свое удовольствие и стараюсь дарить людям радость. Смелый поступок, не так ли?".

Певец покрасился из темно-коричневого цвета в светло-коричневый, отметив, что изменения нужны, особенно, если они – в лучшую сторону.

Фото, которое Юлик опубликовал в Instagram, получило большой фидбэк от поклонников! Правда, они разделились на два лагеря: одни уверяют что новая прическа к лицу, другие – против таких изменений. Сам Юлик доволен работой мастеров, заверив нас отличным настроением и улыбкой в Instagram–Stories.