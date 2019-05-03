Эффектная и сексуальная: Шарлиз Терон снялась в откровенной фотосессии

Новости шоу бизнеса: Голливудская актриса, известная своей ролью в фильме "Монстр", снялась для популярного глянца Marie Claire.

43-летняя Шарлиз Терон предстала в образе обольстительной искусительницы, продемонстрировав фигуру в откровенных нарядах.

За последние несколько месяцев имя Шарлиз Терон не исчезает из заголовков западной прессы. В Голливуде ходили слухи о ее романе с разведенным Брэдом Питтом. Однако сама актриса эту информацию опровергла и продолжила заниматься свой карьерой. Так, результат своей новой работы Шарлиз Терон опубликовала на своей странице в Instagram.

Перед камерой фотографа актриса предстала в нескольких образах, каждый из которых подчеркивал ее женственность и сексуальность. На первом фото, которое украсило обложку, Шарлиз позировала в бордовом бюстгальтере, поверх которого надела вязаную накидку. Изюминкой в ее образе стали аксессуары – серьги и тонкая цепочка на шее.

На следующем фото знаменитость предстала в черном "луке", который состоял из майки бельевого стиля и свободных брюк. И завершающим кадром в этой роскошной серии стало фото, на котором Шарлиз Терон позировала в черном платье с высоким разрезом и глубоким V-образным декольте.