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Эффектная и сексуальная: Шарлиз Терон снялась в откровенной фотосессии

Эффектная и сексуальная: Шарлиз Терон снялась в откровенной фотосессии
22:26 Пт, 3 Май 2019 Телеграф 24tv.ua Фото: Instagram

Новости шоу бизнеса: Голливудская актриса, известная своей ролью в фильме "Монстр", снялась для популярного глянца Marie Claire.

43-летняя Шарлиз Терон предстала в образе обольстительной искусительницы, продемонстрировав фигуру в откровенных нарядах.

За последние несколько месяцев имя Шарлиз Терон не исчезает из заголовков западной прессы. В Голливуде ходили слухи о ее романе с разведенным Брэдом Питтом. Однако сама актриса эту информацию опровергла и продолжила заниматься свой карьерой. Так, результат своей новой работы Шарлиз Терон опубликовала на своей странице в Instagram.

 
 
 
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Thank you @marieclairemag #LongShot #May3 Photographer: @thomaswhiteside Fashion Editor: @j_errico HAIR: @hairbyadir MAKEUP: @kateleemakeup MANICURE: @jennahipp PRODUCTION: @JOYASBURYPRODUCTIONS @specialprojectsmedia

Допис, поширений Charlize Theron (@charlizeafrica)

Перед камерой фотографа актриса предстала в нескольких образах, каждый из которых подчеркивал ее женственность и сексуальность. На первом фото, которое украсило обложку, Шарлиз позировала в бордовом бюстгальтере, поверх которого надела вязаную накидку. Изюминкой в ее образе стали аксессуары – серьги и тонкая цепочка на шее.

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На следующем фото знаменитость предстала в черном "луке", который состоял из майки бельевого стиля и свободных брюк. И завершающим кадром в этой роскошной серии стало фото, на котором Шарлиз Терон позировала в черном платье с высоким разрезом и глубоким V-образным декольте.

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Шарлиз Терон, Фотосессия, Знаменитости, Актриса, Звезды, Образ, Голливудская актриса, Marie Claire.
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