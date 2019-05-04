"Я никому не доверяю": Шейлин Вудли дала откровенное интервью

Июньскую обложку издания она украсила вместе с другими популярными актрисами – Риз Уизерспун, Николь Кидман, Лорой Дерн и Зои Кравиц.
Актриса призналась, что любит секс из-за эмоциональной связи, которая возникает после. Об этом Шейлин рассказала в интервью изданию InStyle.
"Я никому не доверяю. Знакомства – это сложно. Я люблю секс. Я люблю сильную эмоциональную связь, которая возникает из-за связи физической. А кто не любит! Но сейчас меня интересуют только эти неожиданные удивительные связи. Легко говорить о положительных сторонах любви, но любовь страшна", – объяснила она.
Переглянути цей допис в Instagram
The stars of @BigLittleLies cover our June issue! For @ShaileneWoodley, having such a close relationship with her costars means everything. “It feels comfortable. As natural as breathing air. We can share space in silence. We can share space in noise. We chanre space in reflection or gossip or anger or sadness or triumph. But every space is grounded in business.” She wears @dorotheeschumacher, @araksofficial, @emiliopucci, @mizukijewels, and @rogervivier on the cover. Full profile at the link in bio! | Photographed by @pamela_hanson; Styled by @juliavonboehm; Story by @laurabrown99
Кроме того, Шейлин Вудли заговорила о собственной самооценке и том, что раньше она была менее уверенной в себе.
"Честно говоря, на данный момент для меня многое меняется. Я недавно начала ходить на терапию, и это сильно изменило мою жизнь. Несколько месяцев назад я была менее уверена в своей самооценке. Но теперь это меня больше не беспокоит, хотя я все еще чувствую, что не доверяю себе полностью. Не могу порой сказать "нет" для некоторых вещей. Надеюсь, что очень скоро научусь", – добавила она.
Актриса вспомнила о своем непростом детстве, в частности о том, как тяжело работали родители Шейлин для обеспечения достойной жизни для нее и брата.
"Мой отец вырос в нищете. Вся его жизнь была посвящена защите и служению своей семье. Мои родители работали не покладая рук, чтобы дать мне и моему брату достойную жизнь. Мы, например, могли позволить себе ездить в Мексику один раз в год. Я видела, как все вокруг меня двигалось быстрыми темпами, особенно когда я была юной актрисой, ходила на прослушивания (мне тогда было всего пять лет), и мне часто отказывали. Это сделало меня невероятно ответственной, серьезной и готовой ко всему", – рассказала Вудли.