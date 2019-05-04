"Я никому не доверяю": Шейлин Вудли дала откровенное интервью

Новости шоу бизнеса: Американская актриса Шейлин Вудли снялась в фотосессии для глянцевого журнала InStyle, которому дала откровенное интервью о своей личной жизни.

Июньскую обложку издания она украсила вместе с другими популярными актрисами – Риз Уизерспун, Николь Кидман, Лорой Дерн и Зои Кравиц.

Актриса призналась, что любит секс из-за эмоциональной связи, которая возникает после. Об этом Шейлин рассказала в интервью изданию InStyle.

"Я никому не доверяю. Знакомства – это сложно. Я люблю секс. Я люблю сильную эмоциональную связь, которая возникает из-за связи физической. А кто не любит! Но сейчас меня интересуют только эти неожиданные удивительные связи. Легко говорить о положительных сторонах любви, но любовь страшна", – объяснила она.

Кроме того, Шейлин Вудли заговорила о собственной самооценке и том, что раньше она была менее уверенной в себе.

"Честно говоря, на данный момент для меня многое меняется. Я недавно начала ходить на терапию, и это сильно изменило мою жизнь. Несколько месяцев назад я была менее уверена в своей самооценке. Но теперь это меня больше не беспокоит, хотя я все еще чувствую, что не доверяю себе полностью. Не могу порой сказать "нет" для некоторых вещей. Надеюсь, что очень скоро научусь", – добавила она.

Актриса вспомнила о своем непростом детстве, в частности о том, как тяжело работали родители Шейлин для обеспечения достойной жизни для нее и брата.

"Мой отец вырос в нищете. Вся его жизнь была посвящена защите и служению своей семье. Мои родители работали не покладая рук, чтобы дать мне и моему брату достойную жизнь. Мы, например, могли позволить себе ездить в Мексику один раз в год. Я видела, как все вокруг меня двигалось быстрыми темпами, особенно когда я была юной актрисой, ходила на прослушивания (мне тогда было всего пять лет), и мне часто отказывали. Это сделало меня невероятно ответственной, серьезной и готовой ко всему", – рассказала Вудли.