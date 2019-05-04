Кантри look: Леди Гага примерила стильный образ на борту самолета

Новости шоу бизнеса: Популярная певица и актриса Леди Гага сфотографировалась на борту частного самолета.

Знаменитость летела в Нью-Йорк, где 6 мая должен пройти бал Института костюма Met Gala.

Новые снимки Леди Гага опубликовала на своей странице в Instagram. В самолете певица позировала в зеленом платье от бренда Marc Jacobs с фруктовым принтом – грушами. На поясе звезда завязала клетчатую рубашку.

Ее образ дополнили черные ботинки из коллекции Dr. Martens. и... небритые ноги. В подписи Гага рассказала, что не эпилировала ноги в течение последних четырех дней, и это полностью завершает ее кантри look.