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"Ты выглядишь несчастной": Бритни Спирс снялась в фотосессии после лечения

"Ты выглядишь несчастной": Бритни Спирс снялась в фотосессии после лечения
10:23 Вс, 5 Май 2019 Телеграф 24tv.ua

Новости шоу бизнеса: Американская певица Бритни Спирс покинула клинику и вернулась к привычному образу жизни, но не все поклонники звезды верят в улучшение ее самочувствия.

На своей странице в Instagram знаменитость показала "бэкстейдж" и яркие фото с профессиональной фотосессии, автором которой стала Франчези Иакуццы.

На снимках Бритни позирует на ярком красном фоне в коротком платье с прозрачными вставками и насыщенным макияжем с акцентом на глазах.

 
 
 
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photo credit: @fiacuzziphotography

Допис, поширений Britney Spears (@britneyspears)

Поклонники после публикации фотографий начали сомневаться в том, что самочувствие звезды улучшилось.

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"Это фейковый пост, который должен нам показать, что она в порядке. Очень странно делать фотосессию у себя дома без прически, макияжа и концепции", "Нам не надо ничего объяснять, в этих глазах столько боли и тоски. Она даже ни разу не улыбнулась", "Пожалуйста, смени свою команду ... Волосы, макияж и т.д.", "Ты выглядишь несчастной, Бритни", – пишут пользователи в комментариях.

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Фотосессия, Знаменитости, Бритни Спирс, Звезды, Певица, Американская певица.
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