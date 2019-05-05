"Ты выглядишь несчастной": Бритни Спирс снялась в фотосессии после лечения

Новости шоу бизнеса: Американская певица Бритни Спирс покинула клинику и вернулась к привычному образу жизни, но не все поклонники звезды верят в улучшение ее самочувствия.

На своей странице в Instagram знаменитость показала "бэкстейдж" и яркие фото с профессиональной фотосессии, автором которой стала Франчези Иакуццы.

На снимках Бритни позирует на ярком красном фоне в коротком платье с прозрачными вставками и насыщенным макияжем с акцентом на глазах.

Переглянути цей допис в Instagram photo credit: @fiacuzziphotography Допис, поширений Britney Spears (@britneyspears) 3 Тра 2019 р. о 5:40 PDT

Поклонники после публикации фотографий начали сомневаться в том, что самочувствие звезды улучшилось.

"Это фейковый пост, который должен нам показать, что она в порядке. Очень странно делать фотосессию у себя дома без прически, макияжа и концепции", "Нам не надо ничего объяснять, в этих глазах столько боли и тоски. Она даже ни разу не улыбнулась", "Пожалуйста, смени свою команду ... Волосы, макияж и т.д.", "Ты выглядишь несчастной, Бритни", – пишут пользователи в комментариях.