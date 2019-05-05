Скачать
Понедельник, 06.05.2019
В зоне ООС исчез украинский военнослужащий
В зоне ООС исчез украинский военнослужащий
Эскалация конфликта в секторе Газа: МИД Украины призывает к прекращению обстрелов
Эскалация конфликта в секторе Газа: Реакция МИД Украины
Козлова - единственная из украинок прошла во второй круг Мадрида
Козлова - единственная из украинок прошла во второй круг Мадрида
Как быстро растут чужие дети: дочурка Ким Кардашян на высоких каблуках
Как быстро растут чужие дети: дочурка Ким Кардашян на каблуках

Весенние образы в небесных тонах: Иванка Трамп и королева Летиция в похожих нарядах

Весенние образы в небесных тонах: Иванка Трамп и королева Летиция в похожих нарядах
21:26 Вс, 5 Май 2019 Телеграф 24tv.ua Фото: instagram

Новости шоу бизнеса: Знаменитости часто повторяют образы друг друга.

Так, на днях королева Летиция и Иванка Трамп ошеломили поклонников своим нарядом: обе красавицы надели похожие платья миди голубого цвета.

Иванка Трамп всегда находится в центре внимания, ведь каждый публичный выход политика – безупречный. На светские и торжественные мероприятия она всегда выбирает скромные образы в офисном стиле. Исключением не стало празднование Национального дня молитвы в США, которое состоялось 2 мая.

На совместную молитву в саду Белого дома Иванка Трамп пришла в стильном миди-платье с рукавами, украшенном едва заметной цветочной вышивкой. Свой образ политик дополнила туфлями-лодочками, сумочкой и очками. Золотые серьги завершили look Иванки Трамп.

 
 
 
Посмотреть эту публикацию в Instagram

#NEW Ivanka leaving her home this morning (May 2, 2019)

Публикация от Ivanka Trump (@alwaysivanka)

 Иванка Трамп посетила торжественную церемонию награждения премиями International-2019

Но не только знаменитая американка выбрала такой весенний образ. Королева Испании тоже засветилась в подобном платье небесного цвета.

 
 
 
Посмотреть эту публикацию в Instagram

Viaje de Cooperación a la República de Mozambique Por la tarde, Doña Letizia se trasladó a la Oficina Técnica de Cooperación (OTC), donde recorrió sus instalaciones y descubrió una placa conmemorativa. A continuación, tuvo lugar una reunión a la que asistieron personal de la Oficina Técnica de Cooperación, de Instituciones Internacionales, de Órdenes Religiosas, representantes de ONG’s, representantes de la Cooperación Descentralizada, personal del Ministerio de Sanidad, Consumo y Bienestar Social y de la embajada de España en Mozambique. #ReinaLetizia #ReinaLetiziaDeEspaña #ReinaDeEspaña #QueenLetizia #QueenLetiziaofSpain #QueenofSpain #CasaReal

Публикация от Queen Letizia (@reinaletiziaofficial)

 Белый верх, черный низ: Королева Летиция продемонстрировала стильный look

Ее наряд для официальной встречи был более светлого оттенка и у него были скрытые пуговицы и пояс на талии. Очаровательная Летиция подобрала к скромному платью черные туфли-лодочки, клатч и украшения из королевской коллекции.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Стиль, Образ, Иванка Трамп, Весенний образ, Королева Летиция.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 В зоне ООС исчез украинский военнослужащий
02 Эскалация конфликта в секторе Газа: МИД Украины призывает к прекращению обстрелов
03 "Марув Монро": певица MARUV оголилась для чувственной фотоссесии
04 В Москве пассажирский авиалайнер загорелся при посадке
05 Экстренная посадка самолета в Шереметьево: Количество погибших возросло до 13-ти
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Просмотреть всю ленту новостей
Прогноз на лето: когда украинцам ждать жары
Прогноз на лето: когда украинцам ждать жары
У мусульман начинается священный месяц Рамадан
У мусульман начинается священный месяц Рамадан
Погода: синоптики рассказали, где будет летняя жара, а где пройдут дожди
До +25: синоптики рассказали, где будет летняя жара
&quot;Грузия, ты любовь моя!&quot;: Джамала показала нежные фото с мужем с Тбилиси
"Грузия, ты любовь моя!": Джамала показала нежные фото с мужем с Тбилиси
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2019, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь