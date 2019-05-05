Весенние образы в небесных тонах: Иванка Трамп и королева Летиция в похожих нарядах

Новости шоу бизнеса: Знаменитости часто повторяют образы друг друга.

Так, на днях королева Летиция и Иванка Трамп ошеломили поклонников своим нарядом: обе красавицы надели похожие платья миди голубого цвета.

Иванка Трамп всегда находится в центре внимания, ведь каждый публичный выход политика – безупречный. На светские и торжественные мероприятия она всегда выбирает скромные образы в офисном стиле. Исключением не стало празднование Национального дня молитвы в США, которое состоялось 2 мая.

На совместную молитву в саду Белого дома Иванка Трамп пришла в стильном миди-платье с рукавами, украшенном едва заметной цветочной вышивкой. Свой образ политик дополнила туфлями-лодочками, сумочкой и очками. Золотые серьги завершили look Иванки Трамп.

Но не только знаменитая американка выбрала такой весенний образ. Королева Испании тоже засветилась в подобном платье небесного цвета.

Ее наряд для официальной встречи был более светлого оттенка и у него были скрытые пуговицы и пояс на талии. Очаровательная Летиция подобрала к скромному платью черные туфли-лодочки, клатч и украшения из королевской коллекции.