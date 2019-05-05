Весенние образы в небесных тонах: Иванка Трамп и королева Летиция в похожих нарядах

Так, на днях королева Летиция и Иванка Трамп ошеломили поклонников своим нарядом: обе красавицы надели похожие платья миди голубого цвета.
Иванка Трамп всегда находится в центре внимания, ведь каждый публичный выход политика – безупречный. На светские и торжественные мероприятия она всегда выбирает скромные образы в офисном стиле. Исключением не стало празднование Национального дня молитвы в США, которое состоялось 2 мая.
На совместную молитву в саду Белого дома Иванка Трамп пришла в стильном миди-платье с рукавами, украшенном едва заметной цветочной вышивкой. Свой образ политик дополнила туфлями-лодочками, сумочкой и очками. Золотые серьги завершили look Иванки Трамп.
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Но не только знаменитая американка выбрала такой весенний образ. Королева Испании тоже засветилась в подобном платье небесного цвета.
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Viaje de Cooperación a la República de Mozambique Por la tarde, Doña Letizia se trasladó a la Oficina Técnica de Cooperación (OTC), donde recorrió sus instalaciones y descubrió una placa conmemorativa. A continuación, tuvo lugar una reunión a la que asistieron personal de la Oficina Técnica de Cooperación, de Instituciones Internacionales, de Órdenes Religiosas, representantes de ONG’s, representantes de la Cooperación Descentralizada, personal del Ministerio de Sanidad, Consumo y Bienestar Social y de la embajada de España en Mozambique. #ReinaLetizia #ReinaLetiziaDeEspaña #ReinaDeEspaña #QueenLetizia #QueenLetiziaofSpain #QueenofSpain #CasaReal
Ее наряд для официальной встречи был более светлого оттенка и у него были скрытые пуговицы и пояс на талии. Очаровательная Летиция подобрала к скромному платью черные туфли-лодочки, клатч и украшения из королевской коллекции.