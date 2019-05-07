Актриса Эми Шумер родила сына: фото

Новости шоу бизнеса: Для Эми Шумер и мужа Криса Фишера это первый ребенок.

37-летняя американская комедийная актриса, продюсер и комик Эми Шумер родила первого ребенка. Вместе с мужем, шеф-поваром Крисом Фишером, они стали родителями замечательного мальчика. Имя мальчика пока не рассекречивается.

"Прошлой ночью, в 22:55, появился на свет наш королевский ребенок" , — снова пошутила Шумер, намекая на Меган Маркл и принца Гарри. И хотя о поле ребенка звезда не сказала ни слова, ранее она признавалась, что они с мужем ждут мальчика.

К слову, у Эми снова случилось забавное совпадение. О своей беременности актриса оригинально объявила в Instagram, вставив с помощью фотошопа лица мужа и себя в снимок принца Гарри и Меган Маркл, которые тогда также объявили о грядущем пополнении. Беременность Эми Шумер не проходила легко. Актриса не скрывала, что плохо себя чувствует и страдает от отеков, тошноты и расстройства пищеварения. В ноябре 2018 года тяжелейший токсикоз даже уложил ее на больничную койку, однако на протяжении всей трудной беременности актриса не теряла чувства юмора.

Посмотреть эту публикацию в Instagram 10:55 pm last night. Our royal baby was born. Публикация от @ amyschumer 6 Май 2019 в 1:26 PDT

Эми Шумер вышла замуж за 37-летнего шеф-повара Криса Фишера 13 февраля 2018 года. До свадьбы они встречались всего три месяца. Церемония прошла в Малибу. Среди гостей были Дженнифер Энистон, Джейк Джилленхол, Дженнифер Лоуренс, Ларри Дэвид.

Как сообщалось ранее, На официальной странице королевской семьи в Instagram появилась информация о рождении ребенка Меган Маркл и принца Гарри.