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Актриса Эми Шумер родила сына: фото

Актриса Эми Шумер родила сына: фото
09:47 Сегодня Телеграф Фото: Instagram

Новости шоу бизнеса: Для Эми Шумер и мужа Криса Фишера это первый ребенок.

37-летняя американская комедийная актриса, продюсер и комик Эми Шумер родила первого ребенка. Вместе с мужем, шеф-поваром Крисом Фишером, они стали родителями замечательного мальчика. Имя мальчика пока не рассекречивается.

"Прошлой ночью, в 22:55, появился на свет наш королевский ребенок" , — снова пошутила Шумер, намекая на Меган Маркл и принца Гарри. И хотя о поле ребенка звезда не сказала ни слова, ранее она признавалась, что они с мужем ждут мальчика.

К слову, у Эми снова случилось забавное совпадение. О своей беременности актриса оригинально объявила в Instagram, вставив с помощью фотошопа лица мужа и себя в снимок принца Гарри и Меган Маркл, которые тогда также объявили о грядущем пополнении. Беременность Эми Шумер не проходила легко. Актриса не скрывала, что плохо себя чувствует и страдает от отеков, тошноты и расстройства пищеварения. В ноябре 2018 года тяжелейший токсикоз даже уложил ее на больничную койку, однако на протяжении всей трудной беременности актриса не теряла чувства юмора. 

 
 
 
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10:55 pm last night. Our royal baby was born.

Публикация от @ amyschumer

Новорожденный сын Меган Маркл и принца Гарри стал седьмым в очереди на корону

Эми Шумер вышла замуж за 37-летнего шеф-повара Криса Фишера 13 февраля 2018 года. До свадьбы они встречались всего три месяца. Церемония прошла в Малибу. Среди гостей были Дженнифер Энистон, Джейк Джилленхол, Дженнифер Лоуренс, Ларри Дэвид.

Как сообщалось ранее, На официальной странице королевской семьи в Instagram появилась информация о рождении ребенка Меган Маркл и принца Гарри.

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Беременность, Знаменитости, Актриса, Эми Шумер, Крис Фишер, Эми Шумер родила.
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