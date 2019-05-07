Скачать
Среда, 08.05.2019
Самые запоминающие звездные пары на Met Gala 2019 (Фото)
1 / 9

Самые запоминающие звездные пары на Met Gala 2019 (Фото)

Звездные пары всегда привлекают больше внимания, ведь эффекта всегда вдвое больше. Так, на модном мероприятии сверкали Софи Тернер и Джо Джонас, которые всего несколько дней назад поженились, Ким Кардашян и Канье Уэст, Приянка Чопра и Ник Джонас, легендарный Шерлок Бенедикт Камбербэтч с Софи Хантер, а также помолвленные Джей Ло и Алекс Родригес. Порадовали своим присутствием новосозданные супруги Идрис Эльба и Сабрина Даур, старожилы шоу-бизнеса Жизель Бундхен и Том Брэди и самая молодая миллиардерша планеты Кайли Дженнер со своим бойфрендом Трэвисом Скоттом.
24tv.ua
Фото: 24tv.ua
0 Комментариев
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами

Все по теме:

Звездные пары., Met Gala 2019, Знаменитости на благотворительном балу, Бал Института костюмов в Нью-Йорке.
22:10 Вт, 7 Май 2019 Телеграф
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2019, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь