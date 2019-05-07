|
|
Самые запоминающие звездные пары на Met Gala 2019 (Фото)
Звездные пары всегда привлекают больше внимания, ведь эффекта всегда вдвое больше. Так, на модном мероприятии сверкали Софи Тернер и Джо Джонас, которые всего несколько дней назад поженились, Ким Кардашян и Канье Уэст, Приянка Чопра и Ник Джонас, легендарный Шерлок Бенедикт Камбербэтч с Софи Хантер, а также помолвленные Джей Ло и Алекс Родригес. Порадовали своим присутствием новосозданные супруги Идрис Эльба и Сабрина Даур, старожилы шоу-бизнеса Жизель Бундхен и Том Брэди и самая молодая миллиардерша планеты Кайли Дженнер со своим бойфрендом Трэвисом Скоттом.
Вот такие они, альпаки: милые и полезные домашние животные (Фото)
Будьте здоровы: продукты с высоким содержанием железа
Двойняшки-близняшки: животных, которые нашли своих себя среди мягких игрушек
Юморные картинки подарят позитивное настроение
Странные снимки, которые не поддаются объяснению
Уникальное купе Sweptail от Rolls-Royce (Фото)
Смешная подборка приколов с маленькими детьми
"Теория большого взрыва": сколько всего заработали актеры популярного ситкома за весь съемочный процесс
Дурацкие прически, после которых вы будете боятся посещать парикмахера
Милые корги к десерту: почему стоит посетить особенное кафе в Бангкоке
Юморные комиксы о жизни и не только
Потрясающие работы талантливой татуировщицы Эвы Карабудак (Фото)
Забавные ситуации, которые произошли во время знакомства в сети
"Игра престолов", "Шазам!", "Мстители": дублеры героев популярного кино и сериалов
Забавные гифки обо всем на свете
Последний путь: захоронения мировых музыкантов в разных уголках планеты
Демотиваторы, от которых улыбка не сойдет с лица
Посмеемся от души: Популярная литература для смешливых философов
Потрясающие скульптуры из необычных материалов (Фото)
Открытки для интеллектуалов с хорошим чувством юмора
Как визуально удлинить ноги: несколько лайфхаков
Колоритная красота: Самые известные женщины мексиканского происхождения
Невероятная красота: снимки, сделанные на рассвете (Фото)
Уморительные картинки для отличного вечернего настроения
Гаджеты в нашей жизни: комиксы о людях, животных и современных технологиях (Фото)