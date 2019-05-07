Самые запоминающие звездные пары на Met Gala 2019 (Фото) Звездные пары всегда привлекают больше внимания, ведь эффекта всегда вдвое больше. Так, на модном мероприятии сверкали Софи Тернер и Джо Джонас, которые всего несколько дней назад поженились, Ким Кардашян и Канье Уэст, Приянка Чопра и Ник Джонас, легендарный Шерлок Бенедикт Камбербэтч с Софи Хантер, а также помолвленные Джей Ло и Алекс Родригес. Порадовали своим присутствием новосозданные супруги Идрис Эльба и Сабрина Даур, старожилы шоу-бизнеса Жизель Бундхен и Том Брэди и самая молодая миллиардерша планеты Кайли Дженнер со своим бойфрендом Трэвисом Скоттом.