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Книга рекордов Гиннеса 2019: неординарные рекордсмены в этом году
Стоит ли говорить о том, что Книга рекордов Гиннесса вот уже на протяжении многих лет не перестает удивлять, радовать и шокировать публику невероятными достижениями, фантастическими изобретениями и различными интересными фактами, которые в большинстве случаев производят поистине неизгладимое впечатление на искушенного (в плане информации) зрителя. Исключением не стал и этот год. Наряду с огромным количеством еды, странными талантами, колоссальными коллекциями и многим другим, 2019 ворвался на небезызвестные страницы с новыми мировыми рекордами, в очередной раз доказав всему человечеству тот факт, что в жизни нет ничего невозможного.
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