Не мужу: Надя Дорофеева публично призналась в любви

Новости шоу бизнеса: Вместо того, чтобы признаться в любви Дантесу, Надя Дорофеева призналась кое-кому другому.

Украинская певица и модель Надя Дорофеева опубликовала фото с Потапом в его день рождения.

В среду, 8 мая, знаменитый продюсер и рэпер Потап отмечает 38-й день рождения. Его подопечная Надя Дорофеева на официальной странице в Instagram опубликовала трогательные поздравления имениннику.

"Мой дорогой Потап! Ты удивительный человек. Я так рада, что нас связывает наша музыка, и еще больше рада, что нас связывает дружба! Желаю тебе, чтоб все всегда было легко! Потому что сложно было, ну и хватит. Желаю, чтоб здоровья хватало на все гастроли и съемки. Ну и конечно вдохновения!!! Обожаю наблюдать, как ты что-то пишешь, хотя частенько ты скрываешься и пишешь в туалете. Люблю тебя. С днем рождения ПО от ДОДО", – написала Дорофеева.

"Как здорово! Очень милые!", "Потап, Вы очень талантливый человек. Вы очень красивый. Желаю вам здоровья, счастья вдохновения и оставаться таким же прекрасным!!! С днем рождения!!! Вы самый лучший!!!", "Ой, Надюша такая солнечная. Им повезло иметь друг друга в жизни" – комментируют фаны.

Напомним, Украинская певица Надя Дорофеева отправилась с Владимиром Дантесом в Нидерланды.