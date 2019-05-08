Не мужу: Надя Дорофеева публично призналась в любви

Украинская певица и модель Надя Дорофеева опубликовала фото с Потапом в его день рождения.
В среду, 8 мая, знаменитый продюсер и рэпер Потап отмечает 38-й день рождения. Его подопечная Надя Дорофеева на официальной странице в Instagram опубликовала трогательные поздравления имениннику.
"Мой дорогой Потап! Ты удивительный человек. Я так рада, что нас связывает наша музыка, и еще больше рада, что нас связывает дружба! Желаю тебе, чтоб все всегда было легко! Потому что сложно было, ну и хватит. Желаю, чтоб здоровья хватало на все гастроли и съемки. Ну и конечно вдохновения!!! Обожаю наблюдать, как ты что-то пишешь, хотя частенько ты скрываешься и пишешь в туалете. Люблю тебя. С днем рождения ПО от ДОДО", – написала Дорофеева.
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Мой дорогой Потап! @realpotap Ты удивительный человек. Я так рада, что нас связывает наша музыка и ещё больше рада ,что нас связывает дружба! Желаю тебе чтоб всё всегда было легко! Потому что сложно было , ну и хватит) Желаю , чтоб здоровья хватало на все гастроли и сьемки)))) Ну и конечно вдохновения!!!! Обожаю наблюдать как ты что-то пишешь( хотя частенько ты скрываешься и пишешь в туалете))))) Люблю тебя С Днём Рождения ПО от ДОДО )
"Как здорово! Очень милые!", "Потап, Вы очень талантливый человек. Вы очень красивый. Желаю вам здоровья, счастья вдохновения и оставаться таким же прекрасным!!! С днем рождения!!! Вы самый лучший!!!", "Ой, Надюша такая солнечная. Им повезло иметь друг друга в жизни" – комментируют фаны.
Напомним, Украинская певица Надя Дорофеева отправилась с Владимиром Дантесом в Нидерланды.