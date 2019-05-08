Красивая семья: Николай Тищенко взволновал сеть пикантным снимком

Новости шоу бизнеса: Недавно телеведущий отправился в Турцию, где сейчас пребывает множество звезд.

Украинский телеведущий и ресторатор Николай Тищенко опубликовал новый снимок с Турции в Instagram.

Украинский телеведущий и ресторатор Николай Тищенко, который прославился благодаря судейству в шоу Мастер Шеф, много путешествует по миру. Вместе со своей 24-летней женой Аллой Барановской и двухлетним сыном Давидом он летает в Азию, на Мальдивы, на Лазурное побережье, в Испанию и на другие курорты.

Вчера, 7 мая, Николай опубликовал в Instagram новый снимок, на котором он запечатлен со своей возлюбленной. Супруги на снимки разместились на одном лежаке и греются под южным турецким солнцем. Отметим, что Алла легла прямо на Николая, а их загоревшие тела отлично сочетаются по цвету.

Посмотреть эту публикацию в Instagram моя Публикация от Николай Тищенко (@nikolaytyshchenko) 7 Май 2019 в 1:15 PDT

Подписчики ресторатора принялись комментировать новый снимок. Нашлись и весьма неоднозначные высказывания: "Папа и дочка", "Просто молодая и все… следующая будет моложе на 40", "Девушка супер. Что она делает возле бревна". Другие же отметили, что супруги отлично подходят друг другу: "Николай, ну ты как всегда, только с принцессами", "Красивенная пара!!!", "Вы суперовская пара. Очень приятно смотреть на Вашу семью. Любви Вам вечной и красивой".

Как сообщалось ранее, Украинский телеведущий и ресторатор Николай Тищенко признался, как его одурачили на отдыхе в Таиланде.