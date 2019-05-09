Вот как нужно комбинировать тренды: уличный образ Хейли Бибер

Новости шоу бизнеса: Носки с туфлями? Хейли Бибер довела, что сочетать модные тенденции очень легко.

22-летняя модель и жена певца Джастина Бибера Хейли (фамилия до замужества которой было Болдуин) является иконой стиля в street-style образах, ведь часто она сочетает модные тренды с комфортной одеждой.

Новоиспеченная жена Бибера попала в объективы папарацци в Нью-Йорке. Именно в этом городе 6 мая отгремел бал Met Gala 2019, на котором Хейли продемонстрировала нежный и роскошный образ с акцентом на обнаженную спину.

Как выглядела Хейли Бибер на Met Gala 2019:

Посмотреть эту публикацию в Instagram @alexanderwangny Публикация от Hailey Rhode Bieber (@haileybieber) 6 Май 2019 в 10:54 PDT

Для дневной прогулки в большом городе, 7 мая, модель подготовила яркий и оригинальный look. Хейли надела красное пальто с зебровым принтом, которое дополнила джинсами, черной толстовкой, сумкой Jасquemus и очками Сelinе. Эффектно смотрелись черные туфли из коллекции Balenciaga, под которые Бибер примеряла носки в горошек.

Как указывалось ранее, знаменитый бал Института костюма ежегодно проводится с 1948 года в Нью-Йорке. В 2019 году темой (дресс-кодом) Met Gala есть: "Camp: Notes on Fashion" ("Кэмп: заметки о моде"). Это означает, что бал должен пестрить нарядами с ноткой пошлости, нелепости, а также расположению к плохому вкусу. Какие наряды звезд очаровали публику, а какие шокировали?