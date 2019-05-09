Соблазнительная Лобода: певица выложила откровенные фото

Новости шоу бизнеса: 36-летняя певица показала, как носить леопардовый принт этой весной.

Светлана Лобода после концертного тура по США и Европе решила устроить себе небольшие каникулы.

Со своими поклонниками она уже успела поделиться интересной фотосессией, сделанной около бассейна.

На снимках певица прилегла на красный шезлонг в весьма соблазнительном образе. Она примерила леопардовое платье в бельевом стиле и босоножки на тонких ремешках.

Свой без того яркий образ звезда дополнила ярким макияжем - фирменными smokey-eyes и нюдовой помадой.

"Люди добрые, выйдите пожалуйста из бассейна, нужно пару фоток для инста сделать", - пошутила исполнительница под постом.