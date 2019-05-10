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Хилари Дафф объявила о помолвке с Мэттью Кома

Хилари Дафф объявила о помолвке с Мэттью Кома
10:26 Сегодня Телеграф popcornnews.ru Фото: Instagram

Новости шоу бизнеса: Замечательной новостью со своими поклонниками поделилась Хилари Дафф.

31-летняя актриса и певица объявила о помолвке с Мэттью Кома, отцом своей полугодовалой дочки Бэнкс, и похвасталась помолвочным кольцом.

"Он попросил меня стать его женой", – написала Хилари в Instagram, опубликовав фотографию с Мэттью и, конечно, главной деталью фото – помолвочным кольцом с крупным бриллиантом.

Для Хилари Дафф это будет уже второй брак – в 2016 году она оформила развод с хоккеистом Майком Комри после 6 лет брака; сейчас экс-супруги вместе воспитывают 7-летнего сына, Луку. Дафф и Кома, 31-летний музыкант, встречались несколько месяцев, расстались в марте 2017, однако затем снова воссоединились – и с тех пор уже неразлучны. 

 
 
 
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He asked me to be his wife

Публикация от Hilary Duff (@hilaryduff)

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Никогда Майли Сайрус не приходилось опровергать слухи о своей беременности, и вот опять. Однако в этот раз причиной возникновения фанатских предположений стали не фотографии от папарацци или шопинг звезды в детском магазине, а ее собственная подпись к совместным фотографиям с Лиамом Хемсвортом.

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Свадьба, Знаменитости, Помолвка, Хилари Дафф.
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