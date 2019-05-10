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Ушел из жизни легендарный британский актер и комик

Ушел из жизни легендарный британский актер и комик
14:05 Сегодня Телеграф Фото: Твиттер

Новости шоу бизнеса: Известный британский актер и комик Фредди Старр скончался в возрасте 76 лет.

Артиста обнаружили на полу его испанского дома в городе Михас в южной провинции Малага. Как отмечается, комик в последние годы испытывал проблемы со здоровьем: он страдал от астмы, а в 2010 году у него произошел сердечный приступ.

"Только что узнал, что Фредди Старр скончался. Он был самым смешным человеком из всех людей, которых я видел. Я сильно опечален тем, что мы потеряли одного из величайших талантов комедийного жанра", — написал британский актер и комик Бобби Дарво (настоящее имя Роберт Нанкевилль).

В разные годы своего творческого пути Фредди Старр пел в поп-группе, блистал в своем авторском шоу. А три года назад он покинул Великобританию. Причиной отъезда стал проигранный звездой суд, в ходе которого артиста обвиняли в сексуальных домогательствах.

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Известно, что 10 мая в Институте судебной медицины в Малаге будет проведено вскрытие с целью установить причину смерти актера.

Старр родился в Ливерпуле в 1943 году. В 1960-х был вокалистом поп-группы The Midnighters. Широкую известность приобрел после участия в шоу талантов Opportunity Knocks.

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