Украинская телеведущая опубликовала фото без косметики

Новости шоу бизнеса: Украинская телеведущая и психолог Наталья Холоденко опубликовала снимок без косметики.

Недавно телеведущая отправилась в путешествие в Нидерланды. В ее профиле в instagram стали появляться новые публикации с местными достопримечательностями, а вчера, 9 мая, Наталья опубликовала снимок без грамма косметики на лице. На фото психолог запечатлена с пышным букетом желтых цветов.

"Ты вместе с ним создаешь этот мир, эти эмоции и решения. И без черной краски ни одна картина не может передать великолепие всех остальных" - поделилась подписью Наталья.

Телеведущая Холоденко одной из первых в Украине начала применять психологическое консультирование онлайн. Кроме консультаций, Наталия проводит традиционные (очные) и онлайн-тренинги для клиентов из более чем 40 стран мира.

Украинский психолог Наталья Холоденко в марте во второй раз стала мамой. В столичном роддоме она родила девочку, которую назвала Вивьен. Всю беременность телезвезда скрывала свое положение, а сообщила о том, что вскоре родит лишь за пару дней перед этим знаменательным событием. В своем микро блоге в Instagram Наталья рассказывает, как восстанавливаться после родов, дает советы по психологии и делится жизненными историями и свежими снимками. Кто отец девочки, звездный психолог пока не разглашает. Но, кстати, обмолвилась, что счастливый отец присутствовал на партнерских родах.

Так же напомним, что Наталья Холоденко недавно начала рассказывать, как приучить семью к правильному питанию.