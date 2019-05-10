Скачать
Пятница, 10.05.2019
Кривонос - о военно-техническом сотрудничестве с США и "непредсказуемости" Зеленского
Кривонос - о военно-техническом сотрудничестве с США и "непредсказуемости" Зеленского
Адвокат Трампа хочет встретиться с Зеленским
Адвокат Трампа хочет встретиться с Зеленским
Назван лучший игрок недели в Лиге чемпионов
Назван лучший игрок недели в Лиге чемпионов
Оксана Муха получила звание "Заслуженной артистки Украины"
Оксана Муха получила звание "Заслуженной артистки Украины"

Украинская телеведущая опубликовала фото без косметики

Украинская телеведущая опубликовала фото без косметики
14:51 Сегодня Телеграф clutch.ua Фото: instagram.com

Новости шоу бизнеса: Украинская телеведущая и психолог Наталья Холоденко опубликовала снимок без косметики.

Недавно телеведущая отправилась в путешествие в Нидерланды. В ее профиле в instagram стали появляться новые публикации с местными достопримечательностями, а вчера, 9 мая, Наталья опубликовала снимок без грамма косметики на лице. На фото психолог запечатлена с пышным букетом желтых цветов.

"Ты вместе с ним создаешь этот мир, эти эмоции и решения. И без черной краски ни одна картина не может передать великолепие всех остальных" - поделилась подписью Наталья. 

Телеведущая Холоденко одной из первых в Украине начала применять психологическое консультирование онлайн. Кроме консультаций, Наталия проводит традиционные (очные) и онлайн-тренинги для клиентов из более чем 40 стран мира.

 
 
 
Посмотреть эту публикацию в Instagram

Я совершаю ошибки, и многое могло бы быть проще, раньше или легче. За время, потерянное на что-то неважное, просто обидно. Но страшнее так и не очнуться. Думать, что жизнь с тобой как-то происходит, хотя на самом деле ты — соавтор Бога. Ты вместе с ним создаешь этот мир, эти эмоции и решения. И без черной краски ни одна картина не может передать великолепие всех остальных. #любивсецветажизни

Публикация от Наталья Холоденко (@kholodenkon)

Новый талант популярного психолога: Наталья Холоденко играет на бандуре (Видео)

Украинский  психолог Наталья Холоденко в марте во второй раз стала мамой. В столичном роддоме она родила девочку, которую назвала Вивьен. Всю беременность телезвезда скрывала свое положение, а сообщила о том, что вскоре родит лишь за пару дней перед этим знаменательным событием. В своем микро блоге в Instagram Наталья рассказывает, как восстанавливаться после родов, дает советы по психологии и делится жизненными историями и свежими снимками. Кто отец девочки, звездный психолог пока не разглашает. Но, кстати, обмолвилась, что счастливый отец присутствовал на партнерских родах.

 Так же напомним, что Наталья Холоденко недавно начала рассказывать, как приучить семью к правильному питанию

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Телеведущая, Родила, Психолог, Новый канал, Фото без макияжа, Наталья Холоденко.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Стивен Кинг определил того, кто займет трон в сериале "Игра престолов"
02 Военные США получат истребитель шестого поколения
03 День матери 2019: дата и традиции праздника
04 Приметы и обряды на 10 мая – Семен Ранопашец, Семенов день
05 Челси - Айнтрахт 1:1 (4:3 по пенальти) события матча (Видео)
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Просмотреть всю ленту новостей
Допрос Сытника в ГПУ в итоге таковым не оказался
Допрос Сытника в ГПУ в итоге таковым не оказался
Погода 11 мая: в Украине преимущественно дожди с грозами
Погода 11 мая: в Украине дожди с грозами
Суд принял решение по действиям Парубия в Раде
Суд принял решение по действиям Парубия в Раде
Вот это очередь: кто вошел в десятку наследников на английский престол
Вот это очередь: кто вошел в десятку наследников на английский престол
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2019, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь