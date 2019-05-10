Ирина Билык трогательно поздравила маму с днем рождения

Украинская певица Ирина Билык активно ведет свои странички в социальных сетях. Свой Instagram-профиль она наполняет снимками с концертов, фотографиями с сыном Табризом и мужем Асланом, также в ее профиле — кадры с различных фотосесий, анонсы клипов и песен, афиши концертов, стихи и многое другое.
Сегодня, 10 мая, свой день рождения отмечает самый родной для Ирины Билык человек — ее мама Анна Яковлевна. Она работала инженером на авиазаводе, а позже стала шеф-поваром на телеканале Интер. Примечательно, что мама певицы самостоятельно устроилась на эту работу и вообще всегда утверждала, что ничего не просит у успешной дочки, а всего старается достичь сама.
В профиле официального фан-клуба Ирины Билык пользователи разместили фотографию Анны Яковлевны, которую артистка добавила к себе в историю со словами: "С днем рождения мою мамулечку".
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Весняний святковий ранок сьогодні у нашої любої Ганночки Яківни Мами @bilyk_iryna С днем народження Хай щастить дооовгих років життя залишайтесь такою ж красунею Любимо вас @bilyk_iryna | #IrynaBilyk |#ИринаБилык | | #bilyk |#ІринаБілик |#мама | | #IrinaBilyk |#IraBi | #Билык | | #IraBilyk |#ІраБілик | #Білик | | #деньнародження |#любимо | | #сднемнародження |#красуня |
К поздравлениям присоединились и благодарные фанаты. Они оставили пожелания под снимком в аккаунте фан-клуба.
Недавно певица удивила поклонников яркой сменой имиджа. Так, блондинка Билык превратилась в жгучую рыжую бестию. Поклонники отметили, что благодаря новому цвету волос певица выглядит гораздо моложе и свежее.