Ирина Билык трогательно поздравила маму с днем рождения

Новости шоу бизнеса: Украинская певица Ирина Билык опубликовала милое поздравление в Instagram.

Украинская певица Ирина Билык активно ведет свои странички в социальных сетях. Свой Instagram-профиль она наполняет снимками с концертов, фотографиями с сыном Табризом и мужем Асланом, также в ее профиле — кадры с различных фотосесий, анонсы клипов и песен, афиши концертов, стихи и многое другое.

Сегодня, 10 мая, свой день рождения отмечает самый родной для Ирины Билык человек — ее мама Анна Яковлевна. Она работала инженером на авиазаводе, а позже стала шеф-поваром на телеканале Интер. Примечательно, что мама певицы самостоятельно устроилась на эту работу и вообще всегда утверждала, что ничего не просит у успешной дочки, а всего старается достичь сама.

В профиле официального фан-клуба Ирины Билык пользователи разместили фотографию Анны Яковлевны, которую артистка добавила к себе в историю со словами: "С днем рождения мою мамулечку".

К поздравлениям присоединились и благодарные фанаты. Они оставили пожелания под снимком в аккаунте фан-клуба.

Недавно певица удивила поклонников яркой сменой имиджа. Так, блондинка Билык превратилась в жгучую рыжую бестию. Поклонники отметили, что благодаря новому цвету волос певица выглядит гораздо моложе и свежее.