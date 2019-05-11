Прекрасная нимфа: соблазнительный снимок Эмили Ратаковски взволновал сеть

Новости шоу бизнеса: Откровенное фото модель опубликовала на своей странице в Instagram.

6 мая прогремело одно из крупнейших фэшн-событий ежегодный бал Met Gala 2019, на котором множество знаменитостей эпатировали эффектными образами. Эмили также посетила вечеринку и продемонстрировала спортивную фигуру в прозрачном наряде.

Вскоре после окончания бала Института костюма Ратажковски показала обольстительное фото без одежды, на котором ее грудь прикрывают лишь волнистые волосы (которые, к слову, девушке нарастили для грандиозного события).

"Волны моей мечты", – подписала снимок модель.

Уточним, что это довольно не первый снимок американской модели и актрисы, который так и пестрит соблазнительными формами и отсутствующей одеждой.

Модель поделилась в Instagram фото, на котором она запечатлена в компании своего черного пса. Эмили держит животное на руках, позируя топлес в шоколадных трусиках в мелкий горох. На плечи звезда накинула верх от пижамы своего бренда Inamorata такой же расцветки. Поклонники засыпали комплиментами аппетитную фигуру Ратаковски в комментариях.