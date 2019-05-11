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Красное платье и золотые босоножки: голливудская актриса совершила прогулку по Нью-Йорку

Красное платье и золотые босоножки: голливудская актриса совершила прогулку по Нью-Йорку
10:19 Сегодня Телеграф showdream.org Фото: Instagram

Новости шоу бизнеса: 52-летняя актриса предстала в женственном образе.

Холли Берри активно дает интервью и участвует в ток-шоу в рамках промокампании нового фильма с ее участием «Джон Уик 3», где актриса исполнила роль хладнокровной и соблазнительной убийцы.

Для насыщенного дня в солнечном Нью-Йорке 52-летняя знаменитость выбрала простой и эффектный образ, подчеркивающий ее подтянутую фигуру и естественную красоту.

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Берри была в красном платье-тренче из коллекции Antonio Berardi и в золотых босоножках на высоком каблуке. Простая укладка и макияж дополнили образ.

Недавно мы писали, что голливудская актриса поделилась, как смогла увести успешную роль у Сандры Буллок.

В совместном с Киану Ривзом интервью изданию Entertainment Tonight Холли Берри рассказала, что они с актером почти сработались 25 лет назад. "Не знаю, в курсе ли вы, но мне предлагали сняться в "Скорости" до Сандры Буллок. Я по глупости отказалась. Но в свою защиту скажу вот что: когда я читала сценарий, автобус даже не покидал парковки, и я такая – ну нет, нет-нет", - рассказала звезда журналисту. Она отметила, что искренне досадовала, когда фильм стал хитом. Неудивительно, ведь Берри числилась в проекте еще до Ривза, однако на тот момент ей дали ранний – и, видимо, неудачный – вариант сценария.

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Холли Берри, Голливудская актриса, Прогулка по Нью-Йорку, Актриса в новом образе.
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