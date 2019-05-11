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Скандальная Леди Гага: первое появление после Met Gala 2019

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Скандальная Леди Гага: первое появление после Met Gala 2019
11:20 Сегодня Телеграф

Новости шоу бизнеса: Даже на обычной прогулке эпатажная певица выглядит необычно.

Леди Гага, которая покорила легендарный благотворительный бал Института костюма, вновь появилась на новых снимках американских папарацци в Большом Яблоке.

Американская певица, а также успешная актриса (напомним, что за роль главной героини в фильме "Звезда родилась" Леди Гага получила хваленные отзывы от кинокритиков), не дает шанса забыть о себе.

В этот раз певица вышла в свет в шикарном черном костюме с длинной юбкой под цвет. Образ был дополнен удлиненными солнцезащитными очками и объемной черной сумкой.

Также певица сменила прическу. Звезда коротко подстриглась и сделала себе челку.

Леди Гага в Нью-Йорке

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Напомним, что в 2019 году темой (дресс-кодом) Met Gala есть: "Camp: Notes on Fashion" ("Кэмп: заметки о моде"). Это означает, что бал должен пестрить нарядами с ноткой пошлости, нелепости, а также расположению к плохому вкусу. Леди Гага примерила на себе не один яркий образ за один вечер.

Также Леди Гага недавно поведала публике о причинах расставания с женихом Кристианом Карино. Оказалось, что мужчина сильно ревновал певицу. Кристиан устраивал допросы после каждого светского мероприятия, что очень нервировало Гагу.

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Леди Гага, Нью-Йорк, Американская певица, Met Gala 2019.
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