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Молодая мама Кьяра Ферраньи продемонстировала шикарную фигуру

Молодая мама Кьяра Ферраньи продемонстировала шикарную фигуру
22:39 Сб, 11 Май 2019 Телеграф 24tv.ua Фото: Instagram

Новости шоу бизнеса: Популярная блогерша Кьяра Ферраньи только год назад впервые стала мамой, родив мальчика Лео, а сейчас – поражает стройной фигурой и идеальными формами.

Новые снимки Ферраньи опубликовала на своей странице в Instagram, за которой следят более 16,5 миллионов пользователей в сети.

Как известно, Кьяра является амбассадором (представителем) популярного итальянского бренда Calzedonia. На снимке она позирует в розовом купальнике из коллекции. В подписи блогерша обозначила, что фото сделано в городе Сиракуза, что в регионе Сицилии.

 
 
 
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New swimsuit campaign with @calzedonia is out It was an amazing day in Siracusa, can’t wait to be back in Sicily Check Calzedonia’s profile to see more #ChiaraWearsCalzedonia #calzedonia #advertising

Допис, поширений Chiara Ferragni (@chiaraferragni)

Поклонники поражены, как идеально смотрится фигура Ферраньи. Так, после рождения сына звезда очень быстро пришла в форму.

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Отметим, что Кьяра всегда отличалась стройностью, поэтому похудеть для нее стало легко – в этом помогло правильное питание и регулярные тренировки с тренером.

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Звезды, Блогер, Instagram звезд, Кьяра Ферраньи, Згаменитости, Итальянский блогер.
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