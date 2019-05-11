Молодая мама Кьяра Ферраньи продемонстировала шикарную фигуру

Новости шоу бизнеса: Популярная блогерша Кьяра Ферраньи только год назад впервые стала мамой, родив мальчика Лео, а сейчас – поражает стройной фигурой и идеальными формами.

Новые снимки Ферраньи опубликовала на своей странице в Instagram, за которой следят более 16,5 миллионов пользователей в сети.

Как известно, Кьяра является амбассадором (представителем) популярного итальянского бренда Calzedonia. На снимке она позирует в розовом купальнике из коллекции. В подписи блогерша обозначила, что фото сделано в городе Сиракуза, что в регионе Сицилии.

Поклонники поражены, как идеально смотрится фигура Ферраньи. Так, после рождения сына звезда очень быстро пришла в форму.

Отметим, что Кьяра всегда отличалась стройностью, поэтому похудеть для нее стало легко – в этом помогло правильное питание и регулярные тренировки с тренером.