Никита Добрынин впервые рассказал, почему развелся с первой женой

Новости шоу бизнеса: Раскрывать подробности холостяк не стал, однако отметил, что теперь настроен исключительно на серьезные отношения.

Главный холостяк Украины Никита Добрынин рассказал, почему расстался с первой женой Евгенией.

На этой неделе дикое переживание испытывали не только участницы проекта, но и сам холостяк. В новом выпуске состоялась определяющая церемония роз, на которой Никита Добрынин определился с именами тех, кого решился познакомить со своими родными. А кроме того, холостяк познакомился с родителями Лилии.

Отец участницы поинтересовался первым браком украинского шоумена, и после этого Добрынин впервые рассказал, какими были причины развода с первой женой Евгенией Головиной. Так, пара рассталась из-за бытовых неурядиц.

"После развода уходил в работу, чтобы отвлечься. Потом понял, что отношения для меня важнее", – признался Никита Добрынин.

Напомним, 10 выпуск 9 сезона популярного проекта "Холостяк" начнется с поездки главного героя в город Днепр. Именно там живет участница Лили. Главной целью поездки стало знакомство холостяка с родителями девушки.