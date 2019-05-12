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Интеллигентная провокация: Тина Кароль засветила пышное декольте
Интеллигентная провокация: Тина Кароль засветила пышное декольте

Интеллигентная провокация: Тина Кароль засветила пышное декольте

Интеллигентная провокация: Тина Кароль засветила пышное декольте
22:36 Сегодня Телеграф 24tv.ua Фото: Instagram

Новости шоу бизнеса: Украинская поп-дива и знаменитая покорительница сердец очередной раз очаровывает сторонников в сети откровенными снимками.

На днях Тина Кароль обнародовала очередное фото, от которого пахнет сексуальностью.

Новая черно-белая фотография, на которой Тина Кароль предстает в образе соблазнительницы, появилась на ее странице в Instagram.

 
 
 
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#tinakarol #тинакароль Ph @kulakowskiy

Допис, поширений Tina Karol (@tina_karol)

Украинская певица обладает незаурядным обаянием и харизмой, а также умеет быть в образе соблазнительной кокетки, поэтому, позируя перед камерой, ей не приходится прикладывать много усилий, чтобы предстать в сексуальном свете. Так, очередная фотосессия Тины Кароль не ограничилась обычными профессиональными фотографиями, а даже пополнилась на несколько соблазнительных кадров.

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Звезда позировала в откровенном боди с глубоким декольте, которое в очередной раз подчеркнуло ее пышный бюст. На плечах и руках певица нежно придерживала накидку в клеточку, а свой волшебный взгляд задумчиво отвела вверх. В образе Тины Кароль, как всегда, присутствовали массивные аксессуары, а также для фотосессии она сделала свою любимую прическу, убрав волосы с одной стороны за ухо.

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Тина Кароль, Знаменитости, Звезды, Певица, Украинская певица, Instagram звезд.
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