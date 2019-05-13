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Леся Никитюк выставила напоказ пышную грудь

Леся Никитюк выставила напоказ пышную грудь
11:05 Сегодня Телеграф Фото: Instagram

Новости шоу бизнеса: На днях "суперблондинка" опубликовала новое фото, чем вызвала бурную реакцию подписчиков.

Телеведущая Леся Никитюк в откровенном наряде прогулялась по улицам родного города.

Популярная украинская телеведущая Леся Никитюк активно ведет свой аккаунт в социальной сети Instagram. Она регулярно публикует фото в провокационных образах и показывает фанатам свою жизнь без прикрас.

Так, Никитюк вышла на прогулку по родному Хмельницкому в жакете на голое тело, обтягивающих лосинах и лодочках на высоком каблуке. 

"Вы уже купили маме цветы? Какие? Как раз иду выбирать..", — подписала кадр звезда.

Комментарии не заставили себя долго ждать, но для многих такой наряд для похода "на рынок за цветами" показался чересчур откровенным.

"Отстой. Фуууу. Обратись за услугами к человеку со вкусом. Кто тебя так одел???", "Лесю надо откормить", "Самое главное что сиси на показ!!!", "Лук дня собирался на базаре?", "Леся, грудь торчит" — скажет мама))))" — пишут в Сети. 

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Нашлись и те, кому образ понравился.

"Красивая, модная, отличная", "Леська, ты клевая", "Очень эффектно выглядишь", "Красавица", "Обожаю твои пиджаки. Особенно так — почти на голое тело. Мне кажется — именно так и выглядит Совершенство!", "Ты как всегда красивая!", "Шикарная! И очень стильня!".

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