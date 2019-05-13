Леся Никитюк выставила напоказ пышную грудь

Телеведущая Леся Никитюк в откровенном наряде прогулялась по улицам родного города.
Популярная украинская телеведущая Леся Никитюк активно ведет свой аккаунт в социальной сети Instagram. Она регулярно публикует фото в провокационных образах и показывает фанатам свою жизнь без прикрас.
Так, Никитюк вышла на прогулку по родному Хмельницкому в жакете на голое тело, обтягивающих лосинах и лодочках на высоком каблуке.
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Ви вже купили мамі квіти?? Які? Я якраз йду вибирати...This is my look for Mothers Day foto @vihtuchka #лесяникитюк #travel #home #деньматері
"Вы уже купили маме цветы? Какие? Как раз иду выбирать..", — подписала кадр звезда.
Комментарии не заставили себя долго ждать, но для многих такой наряд для похода "на рынок за цветами" показался чересчур откровенным.
"Отстой. Фуууу. Обратись за услугами к человеку со вкусом. Кто тебя так одел???", "Лесю надо откормить", "Самое главное что сиси на показ!!!", "Лук дня собирался на базаре?", "Леся, грудь торчит" — скажет мама))))" — пишут в Сети.
Нашлись и те, кому образ понравился.
"Красивая, модная, отличная", "Леська, ты клевая", "Очень эффектно выглядишь", "Красавица", "Обожаю твои пиджаки. Особенно так — почти на голое тело. Мне кажется — именно так и выглядит Совершенство!", "Ты как всегда красивая!", "Шикарная! И очень стильня!".