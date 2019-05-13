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Исследование: в каком возрасте люди достигают пика успеха в различных сферах

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Исследование: в каком возрасте люди достигают пика успеха в различных сферах
20:13 Сегодня Телеграф twizz.ru Фото: twizz.ru

Новости шоу бизнеса: Аналитики подсчитали, в каком возрасте люди достигают наивысшего успеха в самых разных сферах.

  • 1

    Умные люди с сайта thingsmadethinkable.com провели любопытное исследование, вычислив, в каком возрасте (в среднем) люди добиваются наибольшего успеха в самых различных сферах человеческой деятельности. Было выбрано 10 направлений, и аналитики, проанализировав биографию особо преуспевших в них людей, вывели средние показатели. Среди источников значатся следующие авторитетные статьи: Forbes - The Greatest Individual Athletic Achievements, Rolling Stone - 500 Greatest Albums of all Time, The Guardian - The 10 best mathematicians и др.

    Результаты сего труда дают любопытную пищу для ума. Спортсмены, чего следовало ожидать, демонстрируют лучшие показатели в раннем возрасте, а архитекторы, напротив, продолжают работать, преодолев отметку в полвека, и не перестают прогрессировать.

    Итак, вот в каком возрасте люди достигают пика своей крутости в различных благих делах!

    Спорт - 24 года

    Усэйн Болт

  • 2

    Музыка - 27 лет

    Курт Кобейн

  • 3

    Математика - 33 года

    Фибоначчи

  • 4

    Физика - 36 лет

    Альберт Эйнштейн

  • 5

    Путешествия - 36 лет

    Васко да Гама

  • 6

    Изобретения - 37 лет

    Илон Маск

  • 7

    Философия - 44 года

    Бенедикт Спиноза

  • 8

    Литература - 45 лет

    Антон Павлович Чехов

  • 9

    Живопись - 49 лет

    Леонардо да Винчи

  • 10

    Архитектура - 56 лет

    Антонио Гауди

  • 11

    Будем надеяться, эта информация вдохновит вас на подвиги!

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Исследование, Литература, Музыка, Живопись, Спорт, Физика, Изобретения, Архитектура, Успех, Математика, Аналитика, Философия.
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