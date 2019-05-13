Исследование: в каком возрасте люди достигают пика успеха в различных сферах

Умные люди с сайта thingsmadethinkable.com провели любопытное исследование, вычислив, в каком возрасте (в среднем) люди добиваются наибольшего успеха в самых различных сферах человеческой деятельности. Было выбрано 10 направлений, и аналитики, проанализировав биографию особо преуспевших в них людей, вывели средние показатели. Среди источников значатся следующие авторитетные статьи: Forbes - The Greatest Individual Athletic Achievements, Rolling Stone - 500 Greatest Albums of all Time, The Guardian - The 10 best mathematicians и др.
Результаты сего труда дают любопытную пищу для ума. Спортсмены, чего следовало ожидать, демонстрируют лучшие показатели в раннем возрасте, а архитекторы, напротив, продолжают работать, преодолев отметку в полвека, и не перестают прогрессировать.
Итак, вот в каком возрасте люди достигают пика своей крутости в различных благих делах!
Спорт - 24 года
Усэйн Болт
Музыка - 27 лет
Курт Кобейн
Математика - 33 года
Фибоначчи
Физика - 36 лет
Альберт Эйнштейн
Путешествия - 36 лет
Васко да Гама
Изобретения - 37 лет
Илон Маск
Философия - 44 года
Бенедикт Спиноза
Литература - 45 лет
Антон Павлович Чехов
Живопись - 49 лет
Леонардо да Винчи
Архитектура - 56 лет
Антонио Гауди
Будем надеяться, эта информация вдохновит вас на подвиги!