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МОЗ: большинство блогеров врут о здоровом питании

МОЗ: большинство блогеров врут о здоровом питании
13:57 Сегодня Телеграф

Новости шоу бизнеса: В Министерстве обнародовали данные исследований ученых, которые провели "ревизию" популярных блогов Британии, где пишут о здоровье.

Специалисты из университета Глазгоу решили проверить на истинность информации, публикуемой на популярных британских сайтах. Под контроль ученым попались только те ресурсы, где затрагивается тема здорового питания.

Как оказалось, не многие авторы придерживаются достаточного уровня правдивости в своих материалах. Так, по результатам исследований лишь 1 из 9 блогов можно доверять. В остальных случаях информация не имеет научного обоснования. Для исследования отбирались лишь те сайты и страницы, у которых было более 80 тысяч подписчиков, сам ресурс является истинным, страницы - активной. В рамках этих критериев удалось собрать девять ресурсов.

После этого ученые анализировали информацию, опубликованную в период с мая по июнь за прошлый год. Истинность данных проверяли по двенадцати критериях, среди которых наличие ссылок на авторитетные специализированные источники информации, придерживание базовых критериев здорового питания, прозрачность и доступность публикаций. Для анализа выбирались также десять последних публикаций на тему рецептов. Были использованы данные одной из кампаний по снижению калорий, употребляемых в рационе.

Назван самый полезный продукт питания

Только один блогер из ряда участников исследования набрал достаточный процент достоверности написанного - 70%. Главными причинами того, почему большинство "провалило" тест, стали отсутствующие источники данных, используемых в статьях, обозначение субъективной информации как единственно правильной, несоответствие советов реальным критериям здорового питания. В некоторых случаях при описанных плюсах того или иного продукта либо способа питания не учитывались возможные риски. Из-за этого объективность информации снижается.

Таким образом, как сообщается на сайте МОЗ, ученым удалось еще раз доказать важность критического мышления. Вопреки тому, что существуют ресурсы о здоровье, где данные подтверждаются наукой, в пресс-службе подчеркивают: главным помощником и советчиком остается лечащий врач.

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