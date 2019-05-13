Назван самый полезный продукт питания

Новости шоу бизнеса: Клюква, по мнению американских диетологов, самый полезный продукт питания.

Для пополнения организма энергией, пригодятся чудодейственные ягоды клюквы. Они защищают клетки организма от повреждений, предотвращают сердечно-сосудистые заболевания, действуют как средство профилактики старения и онкологии.

Клюква способствует усвоению витамина С, содержит витамины группы В, калий, йод, магний и другие полезные вещества. Морс из клюквы считают эффективным средством от вирусных заболеваний.

Косметологи советуют использовать ягоды для подсушивания жирной кожи. Клюкву используют не только как антибактериальное средство, но и противовоспалительное средство для мочевого пузыря. Клюква обладает мочегонным эффектом, что позволяет снизить артериальное давление, поэтому особенно полезна для людей, страдающих гипертонией.

Как сообщалось ранее, ученые назвали, кому смертельно противопоказано пить сок грейпфрута и нашли новую связь между полезными и опасными качествами цитрусового.