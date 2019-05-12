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Медики рассказали, кому смертельно противопоказано пить сок грейпфрута

Медики рассказали, кому смертельно противопоказано пить сок грейпфрута
12:51 Сегодня Телеграф vistanews.ru Фото: pixabay

Новости шоу бизнеса: Ученые назвали, кому смертельно противопоказано пить сок грейпфрута и нашли новую связь между полезными и опасными качествами цитрусового.

"Сердечникам" при приеме лекарств, продлевающих QT этот напиток нельзя употреблять, поскольку он увеличивает токсичность около 200 видов лекарств.

Существует более 200 препаратов, которые продлевают интервал QT, время, необходимое для перезарядки сердечной мышцы между ударами. В этот список входят не только антиаритмические препараты, но и препараты без сердечных показаний, такие как некоторые антибиотики, антигистаминные препараты и антипсихотические препараты.

Они работают, главным образом, путем блокирования специфического калиевого канала IKr на клеточной мембране миокарда (сердечной мышцы), тем самым продлевая реполяризацию в желудочках сердца. Нарушения в интервале QT могут также быть вызваны генетическими условиями, такими как синдром удлиненного интервала QT. Ученые назвали, кому смертельно противопоказано пить сок грейпфрута.

Результаты исследования удивили многих любителей этого вкусного фрукта. Исследователи проверили влияние сока грейпфрута на интервал QT, следуя тем же строгим критериям, которые применялись фармацевтической промышленностью для тестирования новых лекарств перед выпуском на рынок. Тридцать здоровых добровольцев и десять пациентов с врожденным синдромом удлиненного интервала QT участвовали в четырехдневном исследовании QT. В первый и третий дни испытуемые не получали исследуемых препаратов и проходили множественные записи электрокардиограммы (ЭКГ) для проверки на спонтанную суточную вариабельность и спонтанную повседневную вариабельность интервала QT. На второй и четвертый дни здоровые участники получали либо моксифлоксацин (одна пероральная доза 400 мг), либо сок грейпфрута (два литра в трех разделенных дозах с интервалом в несколько часов) в случайном порядке. Пациенты с синдромом длинного интервала QT получали только грейпфрутовый сок.

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Исследование подтвердило, что грейпфрутовый сок продлевает интервал QT. У здоровых добровольцев чистое удлинение интервала QT было небольшим, но сравнимым с таковым, вызванным моксифлоксацином. Вызванное грейпфрутом удлинение интервала QT было больше у женщин, чем у мужчин, и больше у пациентов с врожденным синдромом удлиненного интервала QT.

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Здоровье, Грейпфрут, Фрукт, Сок грейпфрута, Советы медиков.
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