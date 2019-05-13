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Ушла из жизни культовая голливудская актриса

Ушла из жизни культовая голливудская актриса
18:30 Сегодня Телеграф 24tv.ua Фото: Instagram

Новости шоу бизнеса: Икона Голливуда и символ "золотых" 50-60 годов: в США оплакивают смерть актрисы Дорис Дэй. Звезда умерла в возрасте 97 лет.

Информацию о смерти актрисы подтвердили ее менеджеры, сообщает The Independent. По словам менеджеров, голливудская звезда Дорис Дэй умерла в своем имении в Калифорнии в окружении ближайших родственников. Произошло это в понедельник, 13 мая.

Кроме этого, согласно официальному сообщению, у 97-летней Дорис Дэй "было отличное здоровье, как для своего почтенного возраста, до недавнего времени, когда у нее диагностировали пневмонию". Вероятно, именно это и стало причиной смерти голливудской актрисы.

Биография актрисы

Хотя родители Дорис Дэй (настоящее имя – Дорис Мэри Энн Каппельгофф) не имели никакого отношения к миру шоу-бизнеса, она еще с детства знала, что станет актрисой. Все потому, что ее назвали в честь звезды немого кино – Дорис Кеньон, которая была кумиром матери.

В подростковые годы актриса пыталась всячески реализовать свой творческий потенциал она начала изучать танцы, однако травма после аварии помешала продолжать это, но до последних дней жизни она пела. Турне с оркестром Леса Брауна и один из ее самых успешных треков "My Dreams Are Getting Better All The Time" привели Дорис Дэй в Голливуд.

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За время своей богатой карьеры актриса сотрудничала с самыми успешными кинокомпаниями и снялась в 35 фильмах. В частности, "Роман в открытом море", "Человек, который слишком много знал", "Подвинься, дорогая", "Горе Джейн", "Интимный разговор", "Любимец учительницы". Дорис Дэй получила мировую славу и завоевала титул самой роскошной женщины-иконы Голливуда 1960-х годов. За талантливую игру она получила ряд престижных наград, среди которых – премия Grammy Lifetime Achievement Award и премия Legend Award от Общества певцов. Кроме этого, Дорис Дэй была номинирована на Оскар за участие в фильме "Интимный разговор".

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Актриса, Голливудская актриса, Ушла из жизни, Альманах-2019, Дорис Дэй.
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