Наталья Холоденко похвасталась шикарным декольте

Украинская телеведущая и психолог Наталья Холоденко опубликовала новое видео в своем Instagram.
Украинская телеведущая и психолог Наталья Холоденко в марте во второй раз стала мамой. В столичном роддоме она родила девочку, которую назвала Вивьен. Всю беременность телезвезда скрывала свое положение, а сообщила о том, что вскоре родит лишь за пару дней перед этим знаменательным событием. В своем микро блоге в Instagram Наталья рассказывает, как восстанавливаться после родов, дает советы по психологии и делится жизненными историями и свежими снимками.
Недавно телезвезда вернулась с отпуска, который проводила в Нидерландах. Вчера, 13 мая, Наталья Холоденко опубликовала в своем Instagram новую видеозапись, в которой пригласила заинтересованных принять участие в ее семинаре. Мероприятие должно состояться в Днепре.
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Жду Вас 15 мая в Днепре! ⠀ Друзья, приглашаем Вас на мастер-класс Наталии Холоденко «Как зарабатывать много, долго и с удовольствием?», который состоится в любимом Натальей городе Днепр 15 мая! В небольшом кругу участников Наталия Холоденко затронет следующие темы: Психология бедности. Качественное окружение: какие люди нужны для достижения целей? Личные компетенции: какие качества стоят дороже всего? Психология продаж. Друзья, если перед вами стоит цель зарабатывать больше и получать от этого удовольствие, ждем вас! Будет мегапознавательно и мотивирующе, ведь это первая в этом году встреча Наталии Холоденко со своими любимыми подписчиками из Днепра! До встречи 15 мая (среда) в культурно-деловом центре «Менора» (зал «Арт-галерея»). Начало мастер-класса в 19:00, продолжительность 2-2,5 часа. ⠀ ☝ Стоимость участия 890 грн. ⠀ Начало регистрации в 18:30. Начало мастер-класса в 19:00 Количество мест ограничено Ccылка для оплаты участия в шапке профиля @kholodenkon ⠀ Телефон (viber) для справок: +380 (96) 224 65 04 Email: [email protected]
Под видеозаписью Наталья написала приглашение на свой семинар. На мероприятии телеведущая пообещала рассказать о психологии бедности и психологии продаж, а также про людей, которые помогают в достижении целей.
Какм сообщалось ранее, Телеведущая развлекательной программы "Без паники" ведет активную социальную жизнь и не забывает радовать поклонников своими психологическими советами, а также рекомендациями по правильному питанию. Кроме этого, Наталья очень часто выкладывает видео с физическими упражнениями, которые помогают телеведущей держать себя в превосходной форме.