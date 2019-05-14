Наталья Холоденко похвасталась шикарным декольте

Новости шоу бизнеса: На видео Наталья запечатлена в клетчатой синей рубашке, которая застегнута не полностью и открывает обзору шикарный бюст телеведущей.

Украинская телеведущая и психолог Наталья Холоденко опубликовала новое видео в своем Instagram.

Украинская телеведущая и психолог Наталья Холоденко в марте во второй раз стала мамой. В столичном роддоме она родила девочку, которую назвала Вивьен. Всю беременность телезвезда скрывала свое положение, а сообщила о том, что вскоре родит лишь за пару дней перед этим знаменательным событием. В своем микро блоге в Instagram Наталья рассказывает, как восстанавливаться после родов, дает советы по психологии и делится жизненными историями и свежими снимками.

Недавно телезвезда вернулась с отпуска, который проводила в Нидерландах. Вчера, 13 мая, Наталья Холоденко опубликовала в своем Instagram новую видеозапись, в которой пригласила заинтересованных принять участие в ее семинаре. Мероприятие должно состояться в Днепре.

Под видеозаписью Наталья написала приглашение на свой семинар. На мероприятии телеведущая пообещала рассказать о психологии бедности и психологии продаж, а также про людей, которые помогают в достижении целей.

Какм сообщалось ранее, Телеведущая развлекательной программы "Без паники" ведет активную социальную жизнь и не забывает радовать поклонников своими психологическими советами, а также рекомендациями по правильному питанию. Кроме этого, Наталья очень часто выкладывает видео с физическими упражнениями, которые помогают телеведущей держать себя в превосходной форме.