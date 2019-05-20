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Влад Топалов рассказал о своем сыне

Влад Топалов рассказал о своем сыне
15:32 Пн, 20 Май 2019 Телеграф lime.apostrophe.ua Фото: Instagram

Новости шоу бизнеса: Артист рассказал, какие эмоции на самом деле испытывает к малышу.

Певец Влад Топалов, который является мужем украинской телеведущей Регины Тодоренко и отцом ее ребенка, поделился своими чувствами. 

На своей страничке в Instagram Влад опубликовал фото, на котором они с сыном плавают в бассейне. В посте Топалов написал: "Я очень сильно извиняюсь, если я надоел с малым! Но войдите в мое положение, в моей жизни появилось огромное солнце в лице жены, и к нему сверху еще спустилось вот такое жирное, сладкое, медовое, масляное счастье! Я не приторный папаша, не мимимишный.

Он порой страшно бесит. Хочется его запихнуть обратно туда, откуда я лично видел, как он вылазил. И я вам об этом тоже честно говорю. Но, конечно, это все мой юмор. Видишь, как он улыбается - и сразу все раздражение проходит. Единственное все никак не куплю беруши. 

 
 
 
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Я очень сильно извиняюсь, если я надоел с малым! Но войдите в мое положение))))) в моей жизни появилось огромное солнце в лице жены и к нему сверху еще спустилось вот такое жирное, сладкое, медовое, масляное счастье! Я не приторный папаша, не мимимишный. Он , порой, страшно бесит. Хочется его запихнуть обратно туда, откуда я лично видел , как он вылазил и я вам об этом тоже честно говорю. Но, конечно, это все мой юмор. Видишь, как он улыбается - и сразу всё раздражение проходит. Единственное , всё никак не куплю беруши. Говорят, помогает, когда совсем устаешь от это звука крика. Кто-то пробовал? Врачи говорят, что можно беруши, чтобы самому с ума не сходить. Всем отличной недели. Обнимаю #vladtopalov #monstersdad #владтопалов #jeeprussia

Публикация от Vlad Topalov (@vladtopalovofficial)

Просто идиллия: Влад Топалов разместил постельное видео с Региной Тодоренко

Говорят, помогает, когда совсем устаешь от этого звука крика. Кто-то пробовал? Врачи говорят, что можно беруши, чтобы самому с ума не сходить. Всем отличной недели. Обнимаю".

Напомним, 2 мая, популярный музыкант Влад Топалов, муж украинской телеведущей и блогерши Регины Тодоренко, рассказал в своем микроблоге в Instagram, что попал в серьезное ДТП. Артист сообщил, что после утреннего богослужения в церкви ехал в аэропорт, чтобы отправиться к жене и полугодовалому сыну, которые пребывают на отдыхе в теплых краях, но на трассе в него врезался автомобиль.

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Отцовство, Знаменитости, Влад Топалов.
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