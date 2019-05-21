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Monatik и его жена: редкое фото супругов

Monatik и его жена: редкое фото супругов
10:50 Вт, 21 Май 2019 Телеграф lime.apostrophe.ua/ Фото: Instagram

Новости шоу бизнеса: Музыкант опубликовал в своем Instagram снимок, сделанный в Сан-Франциско (США).

Популярный украинский артист MONATIK, который ранее презентовал свой третий студийный альбом "LOVE It ритм", поделился с поклонниками забавным фото с женой.

В кадре Ирина и Дмитрий позируют в прыжке. "Выше земли", - подписал фото певец.

Поклонники принялись обсуждать супругов и писать им много добрых слов. "Красивые до невозможности", "Какие сказочные", "Милые", "Я мечтаю о таком фото с любимым человеком. Счастья вам", "Крутые", "Прикольная фотка", "Какие вы классные и крутые я обожаю вас. Вы просто няшки", "Столько позитива в этой фотографии", "Такие счастливые", - пишут фолловеры. 

 
 
 
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У.В.Л.И.У.В Т. ... Выше земли... #SanFrancisco совсем скоро вновь увидимся... #USAtour #Soon

Публикация от Dmitriy Monatik (@monatik_official)

Мини Монатики: MONATIK показал подросших детей

Отметим, что уже этой осенью MONATIK даст сразу девять сольных концертов в США и Канаде, а именно: в Лос-Анджелесе, Сан-Франциско, Сиэтле, Монреале, Торонто, Майами, Атланте, Чикаго и Нью-Йорке.

Напомним, Монатик – один из немногих представителей украинского шоу-бизнеса, который не стремится показывать свою семью. Артист тщательно оберегает сыновей от общественности и журналистов, а до сих пор не показал их лиц.

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Все по теме:

США, Семья, Знаменитости, Сан-Франциско, Певец, Монатик, жена Монатика, Love It Ритм, Фото Монатика и его жены.
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