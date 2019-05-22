Рестораны всемирно известного шеф-повара Джейми Оливера закрываются

Новости шоу бизнеса: Целая международная сеть ресторанов Джейми Оливера прекратила свое существование.

Джейми Оливер - английский повар, ведущий кулинарных телепередач и автор многочисленных книг по кулинарии. Но в первую очередь, он известный по всему миру как опытный и харизматичный ресторатор. Необычным талантом и врожденным обаянием Джейми Оливер завоевал миллионы поклонников в самых разных странах.

Свою профессиональную карьеру начал в роли кондитера в ресторане итальянского повара Антонио Карлуччо, но вскоре влюбился в итальянскую кухну и в 1999 году снялся в кулинарном шоу "Голый повар". Именно благодаря этому шоу Джейми прославился и получил получил награду BAFTA Award.

В 2008 году на пике популярности Джейми открыл сеть ресторанов итальянской кухни, которые мгновенно начали пользоваться успехом.

Сеть ресторанов начала динамично развиваться и начала приносить большой доход. Впрочем, успех заведений не был вечным и буквально через 5-6 лет начали появляться проблемы.

Началом конца можно считать 2017 год. Империя Джейми Оливера принесла 25 миллионов долларов убытков. Чтобы хоть как-то снизить финансовую нагрузку на компанию, Джейми был вынужден закрыть 17 ресторанов и выставить на улицу 600 сотрудников.

Как и следовало ожидать, это не слишком помогло и локомотив Оливера продолжал лететь под откос. В отчаянии предприниматель набрал кредитов на 47 миллионов долларов, которые тут же пошли в дело. Вероятно, деньги были освоены не слишком эффективно, так как в этом же году закрылись 4 ресторана Union Jack Piazzas, расположенные в Лондоне.

Менее чем через год пришла беда и в принадлежащие сети Оливера стейк-хаусы Barbecoa. Предприниматель не смог рассчитаться с поставщиками мяса и также был вынужден свернуться. Совсем недавно, в мае 2019, приказали долго жить заведения под названием Fifteen.

Но самой тяжелой утратой, вне всякого сомнения, являются именно итальянские рестораны, с которых Оливер начинал свой бизнес. Дело даже не в финансовых проблемах, а в репутационном ущербе, который для такой публичной личности как Джейми может оказаться роковым.

По мнению администратора одного из лондонских ресторанов сети, Оливер и его партнеры по бизнесу сами виноваты в том, что произошло. Они планировали получать сверхприбыли, не особо вкладываясь в развитие бизнеса.

"Думали выехать на популярности Оливера. Поначалу все шло так, как они хотели. Клиенты действительно шли на имя. И были готовы платить по 100 фунтов за ужин с человека даже без учета алкоголя. Рестораны были с претензией на элитарность. Там можно было встретить знаменитостей. А потом Оливер стал открывать их повсюду, даже в маленьких городках или деревнях. Где же набрать на всех знаменитостей? Цены росли, а уровень обслуживания снижался".

Сам Джейми Оливер глубоко сожалеет, что все так получилось. В своем Instagram он недавно написал: "Я опустошен тем, что наши любимые британские рестораны попали во внешнее управление. Я глубоко опечален таким исходом и хотел бы всех людей, кто на протяжении многих лет влаживал свои сердца и души в этот бизнес".

Теперь уже бывшие сотрудники сети ресторанов не стесняются в критике своего босса и его предпринимательских талантов. Они признаются, что в последнее время находились в недоумении - Оливер планировал продавать ужины по 100 фунтов при уровне сервиса, который можно сравнить с рядовым McDonalds.