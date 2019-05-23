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Знаменитая голливудская актриса вышла замуж за Карла Глусмана

Знаменитая голливудская актриса вышла замуж за Карла Глусмана
09:14 Сегодня Телеграф popcornnews.ru Фото: Instagram

Новости шоу бизнеса: 30-летняя Зои Кравиц и 31-летний Карл Глусман теперь законные муж и жена.

Фанатам Зои Кравиц пора поздравлять кумира — по сообщениям издания Us Weekly, актриса и ее возлюбленный Карл Глусман тайно поженились.

Стало известно, что в июне влюбленные планируют провести свадебную церемонию во Франции. Если информация подтвердится, то Зои и Карл станут второй парой, чьи свадебные фото смогут увидеть поклонники этим летом. Присоединиться к актерам планируют еще одни законные супруги — Софи Тернер и Джо Джонас.

Напомним, звезда "Большой маленькой лжи" и актер скандальной драмы "Любовь" познакомились через общих друзей в 2016 году, после чего между ними завязался роман. В октябре прошлого года Зои Кравиц рассказала о том, что обручилась с возлюбленным, и поделилась деталями помолвки с изданием Rolling Stone: "Я чувствовала, как сильно бьется его сердце, но он справился. И мне понравилось, что это был не какой-то сложный план в Париже. Все произошло дома, пока на мне были спортивные штаны". Как оказалось, актер сделал Кравиц предложение задолго до того, как она решилась рассказать об этом общественности, поэтому поклонникам остается только ждать комментарии пары о женитьбе. 

 
 
 
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me n ma baby.

Публикация от Zoë Kravitz (@zoeisabellakravitz)

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Как сообщалось ранее, Они играли героев-любовников так убедительно, что трудно поверить в их предпочтения в реальной жизни. Но факт остается фактом: многие актеры, известные нам по романтическим ролям, на самом деле предпочитают спутников своего пола.

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Актеры, Знаменитости, Звезды, Зои Кравиц, Кинозвезды, Карл Глусман.
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