Лучшее, что вы видели за последнее время: Селин Дион в роли Розы из "Титаника"

Новости шоу бизнеса: Сегодня вы увидите уникальную пародию на эпизод из фильма "Титаник". В главных ролях - певица Селин Дион и известный телеведущий Джеймс Корден.

Канадская певица Селин Дион давно покорила весь мир своими вокальными данными, но вечную славу 51-летней артистке принесла композиция "My Heart Will Go On" ( "Мое сердце будет продолжать биться"), которая стала главным саундтреком культового фильма Джеймса Кэмерона "Титаник".

Интересно, что именно за эту песню исполнительница получила "Оскар" и три премии "Грэмми". Но на этом она останавливаться явно не собирается. Так, Селин решила вспомнить былые времена, а заодно немного развлечься.

Вместе с британским актером, комиком и телеведущим Джеймсом Корденом певица повторила легендарную сцену из "Титаника", где влюбленные друг в друга пассажиры корабля Роза и Джек (в исполнении актеров Кейт Уинслет и Леонардо Ди Каприо) обнимаются на краю палубы.

Момент, которого вы так долго ждали, начинается с 11:43.

Забавное видео было сделано для авторского шоу Кордена - "The Late Late Show". На нем Джеймс стал позади Селин и крепко обхватил ее руками в стиле героев киноленты 1997 года. Звездный дуэт изо всех сил пытался воспроизвести культовый момент фильма.

Для этого Корден натянул на голову светлый парик, который повторяет прическу Леонардо Ди Каприо, а Дион украсила свою шею точной копией колье "Heart of the Ocean" с голубым бриллиантом.

В конце ролика певица выпустила роскошное украшение в воду. Кстати, меньше, чем за сутки, видео звездного дуэта собрало более 1 миллиона просмотров и 100 тысяч лайков.