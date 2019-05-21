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Лучшее, что вы видели за последнее время: Селин Дион в роли Розы из "Титаника"

Лучшее, что вы видели за последнее время: Селин Дион в роли Розы из "Титаника"
22:22 Вт, 21 Май 2019 Телеграф lux.fm Telegraf EPA

Новости шоу бизнеса: Сегодня вы увидите уникальную пародию на эпизод из фильма "Титаник". В главных ролях - певица Селин Дион и известный телеведущий Джеймс Корден.

Канадская певица Селин Дион давно покорила весь мир своими вокальными данными, но вечную славу 51-летней артистке принесла композиция "My Heart Will Go On" ( "Мое сердце будет продолжать биться"), которая стала главным саундтреком культового фильма Джеймса Кэмерона "Титаник".

Интересно, что именно за эту песню исполнительница получила "Оскар" и три премии "Грэмми". Но на этом она останавливаться явно не собирается. Так, Селин решила вспомнить былые времена, а заодно немного развлечься.

Вместе с британским актером, комиком и телеведущим Джеймсом Корденом певица повторила легендарную сцену из "Титаника", где влюбленные друг в друга пассажиры корабля Роза и Джек (в исполнении актеров Кейт Уинслет и Леонардо Ди Каприо) обнимаются на краю палубы.

Момент, которого вы так долго ждали, начинается с 11:43.

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Забавное видео было сделано для авторского шоу Кордена - "The Late Late Show". На нем Джеймс стал позади Селин и крепко обхватил ее руками в стиле героев киноленты 1997 года. Звездный дуэт изо всех сил пытался воспроизвести культовый момент фильма.

Для этого Корден натянул на голову светлый парик, который повторяет прическу Леонардо Ди Каприо, а Дион украсила свою шею точной копией колье "Heart of the Ocean" с голубым бриллиантом.

В конце ролика певица выпустила роскошное украшение в воду. Кстати, меньше, чем за сутки, видео звездного дуэта собрало более 1 миллиона просмотров и 100 тысяч лайков.

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Селин Дион, Кавер, Лас-Вегас, Титаник, Кейт Уинслет, Леонардо ди Каприо, The Late Late Show, Heart of the Ocean, Роза и Джек, шоу Кордена.
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