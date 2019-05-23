Самая красивая невеста: Настя Каменских показала, как готовится к свадьбе

Новости шоу бизнеса: Украинская певица Настя Каменских опубликовала фото с подготовки к торжеству в Instagram.

Украинская певица Настя Каменских и продюсер Потап сегодня, 23 мая, официально женятся. Слухи об их свадьбе появились несколько недель назад, когда издание Страна,ссылаясь на анонимного информатора рассказали, что бракосочетание любимых артистов состоится именно сегодня.

Также появилась информация, что новобрачные после празднования отправятся в свадебное путешествие. Несмотря на то, что представители артистов не комментировали эту информацию, слухи продолжали просачиваться в СМИ. Так, мы узнали подробности о том, что бывшая жена Потапа Ирина Горовая станет дружкой на торжестве.

Сегодня, 23 мая, все внимание поклонников приковано к социальным сетям звездной парочки. Так, несколько минут назад Настя опубликовала в своем Instagram нежное фото, на котором она запечатлена в полупрозрачном белом халате с надписью "Bride" ("Невеста"). На новом снимке артистка попозировала у окна и потому в кадре видно силуэт ее фигуры.

Посмотреть эту публикацию в Instagram #bride #bearanddiamond Публикация от NK | Nastia Kamenskykh (@kamenskux) 23 Май 2019 в 4:22 PDT

Поклонники продолжают поздравлять молодоженов с торжеством: "NK лучшая! Поздравляю вас с Потапом", "Вітаю, ну нарешті", "Наконец-то счастья вам и долгой жизни, много деток, будьте счастливы!", "Вы крутая, кратко и лаконично".