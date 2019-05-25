Елена Зеленская раскрыла правду о новом ведущем проекта "Лига смеха"

Новости шоу бизнеса: Стало известно имя ведущего, который будет вести комедийный проект "Лига смеха".

Вчера, 24 мая, на своей официальной странице в Instagram первая леди Украины выложила информацию о том, что новым ведущим станет известный нам по "Вечернему кварталу", а также "ЧистоNews" - Евгений Кошовой.

"Новий ведучий Ліги Сміху - старий друг-людина-eмодзі. В добру путь!", - подписала фото с комиком Елена Зеленская.

Напомним, что к "Кварталу 95" присоединяется капитан команды "Стадион Дубрава" Владимир Мартынец. Постановкой номеров в "Квартале" будет заниматься Александр Пикалов и Евгений Кошевой. В детской версии программы "Рассмеши комика" Зеленского заменил Юрий Ткач.