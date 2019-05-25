Елена Зеленская раскрыла правду о новом ведущем проекта "Лига смеха"

Вчера, 24 мая, на своей официальной странице в Instagram первая леди Украины выложила информацию о том, что новым ведущим станет известный нам по "Вечернему кварталу", а также "ЧистоNews" - Евгений Кошовой.
"Новий ведучий Ліги Сміху - старий друг-людина-eмодзі. В добру путь!", - подписала фото с комиком Елена Зеленская.
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Новий ведучий Ліги Сміху — старий друг-людина-eмодзі В добру путь! #лігасміху
Напомним, что к "Кварталу 95" присоединяется капитан команды "Стадион Дубрава" Владимир Мартынец. Постановкой номеров в "Квартале" будет заниматься Александр Пикалов и Евгений Кошевой. В детской версии программы "Рассмеши комика" Зеленского заменил Юрий Ткач.