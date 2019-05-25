"В моей жизни произошло много нового": Оля Полякова намерена идти в политику

На своей официальной странице в соцсети 35-летняя знаменитость опубликовала снимок обложки журнала "Отдохни" для которого недавно дала откровенное интервью, в котором рассказала о поддержке идеальной фигуры, съемках в эротической комедии "Свингеры", стадионном шоу "Королева ночи" и планах на будущее.
И как бы поклонникам не было интересно узнать о женских секретиках Поляковой - самую бурную реакцию вызвал странный заголовок: "Оля Полякова решила всерьез заняться политикой".
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ЗАИНТРИГОВАНЫ? Да, в моей жизни произошло много нового, и обо всем по порядку я откровенно рассказала в интервью @otdohniua. О политике, поддержании идеальной фигуры, съёмках в @swingeri_film, предстоящих стадионных #шоукоролеваночи в этом году и многом другом! Спешите, уже на прилавках прессы #оляполякова #обложка #отдохни #эксклюзив
И пока фаны сидели в полном шоке - артистка решила подлить масла в огонь.
"Заинтригованы? Да, в моей жизни произошло много нового", – написала певица в подписи к фотографии.
Реакция фолловеров была довольно разной. Одни висказались, что в политической жизни Украины не хватает таких сильных и решительных женщин, как Полякова. А другие выразили свою обеспокоенность тем, что звезды шоубиза все как один "пихаются в политику".