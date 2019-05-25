"В моей жизни произошло много нового": Оля Полякова намерена идти в политику

Новости шоу бизнеса: Украинская певица Оля Полякова очень удивила подписчиков своего Instagram свежей публикацией, в которой намекнула о своем намерении идти в политику.

На своей официальной странице в соцсети 35-летняя знаменитость опубликовала снимок обложки журнала "Отдохни" для которого недавно дала откровенное интервью, в котором рассказала о поддержке идеальной фигуры, съемках в эротической комедии "Свингеры", стадионном шоу "Королева ночи" и планах на будущее.

И как бы поклонникам не было интересно узнать о женских секретиках Поляковой - самую бурную реакцию вызвал странный заголовок: "Оля Полякова решила всерьез заняться политикой".

И пока фаны сидели в полном шоке - артистка решила подлить масла в огонь.

"Заинтригованы? Да, в моей жизни произошло много нового", – написала певица в подписи к фотографии.

Реакция фолловеров была довольно разной. Одни висказались, что в политической жизни Украины не хватает таких сильных и решительных женщин, как Полякова. А другие выразили свою обеспокоенность тем, что звезды шоубиза все как один "пихаются в политику".