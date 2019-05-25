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"В моей жизни произошло много нового": Оля Полякова намерена идти в политику

"В моей жизни произошло много нового": Оля Полякова намерена идти в политику
18:04 Сегодня Телеграф lux.fm Фото: Instagram

Новости шоу бизнеса: Украинская певица Оля Полякова очень удивила подписчиков своего Instagram свежей публикацией, в которой намекнула о своем намерении идти в политику.

На своей официальной странице в соцсети 35-летняя знаменитость опубликовала снимок обложки журнала "Отдохни" для которого недавно дала откровенное интервью, в котором рассказала о поддержке идеальной фигуры, съемках в эротической комедии "Свингеры", стадионном шоу "Королева ночи" и планах на будущее.

И как бы поклонникам не было интересно узнать о женских секретиках Поляковой - самую бурную реакцию вызвал странный заголовок: "Оля Полякова решила всерьез заняться политикой".

 
 
 
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ЗАИНТРИГОВАНЫ? Да, в моей жизни произошло много нового, и обо всем по порядку я откровенно рассказала в интервью @otdohniua. О политике, поддержании идеальной фигуры, съёмках в @swingeri_film, предстоящих стадионных #шоукоролеваночи в этом году и многом другом! Спешите, уже на прилавках прессы #оляполякова #обложка #отдохни #эксклюзив

Допис, поширений Оля Полякова (@polyakovamusic)

И пока фаны сидели в полном шоке - артистка решила подлить масла в огонь.

"Заинтригованы? Да, в моей жизни произошло много нового", – написала певица в подписи к фотографии.

А фигурка то шикарная: Тина Кароль удивила своих подписчиков фото в нижнем белье

Реакция фолловеров была довольно разной. Одни висказались, что в политической жизни Украины не хватает таких сильных и решительных женщин, как Полякова. А другие выразили свою обеспокоенность тем, что звезды шоубиза все как один "пихаются в политику".

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Знаменитости, Звезды, Певица, Украинская певица, Оля Полякова, Instagram звезд.
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