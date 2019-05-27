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Украинская певица скопировала образ американской певицы

Украинская певица скопировала образ американской певицы
10:49 Сегодня Телеграф Фото: Instagram

Новости шоу бизнеса: На днях артистка выступала на премии Муз ТВ, а также получила там две статуэтки, одна из которых - певица года.

Украинская певица Светлана Лобода на днях получила две статуэтки премии МузТВ. Фото с нарядом стали активно обсуждать в Сети.

Украинская певица Светлана Лобода уже несколько лет не посещает территорию Украины. Она живет в США, а работает преимущественно на российский рынок. Также артистка много гастролирует со своими шоу по Европе, однако на днях в Сети появилась информация, что вероятнее всего в скором времени это прекратится из-за скандального поведения "суперзвезды". В конце апреля на Лободу подали в суд организаторы ее концертов в Европе, объяснив это тем, что она и ее команда много раз срывала мероприятия без уважительных причин, а по личной прихоти.

На мероприятии Лобода появилась в откровенном и ярком образе — серебряном платье с бахромой, белой шляпе с идентичными свисающими элементами по бокам, босоножках на высоком каблуке, очках и в желтом парике. 

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Некоторые подписчики отметили, что наряд Лободы напоминает им образы сразу нескольких американских певиц: "Кажется, что-то , точнее кого-то мне этот образ напоминает", "Кажется я поняла кого", "Ее величество — Леди Гага", "А мне Бейонсе здесь напоминает", "Кто угодно, только не Лобода, как я поняла", "Марув сразу напомнила и шляпа и пошлость", "Образ Карди Би, только у нее вместо висюлек — часы", "Может Гага?".

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Знаменитости, Певица, Премии, Американская певица, Артистка, Светлана Лобода, Муз-ТВ.
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