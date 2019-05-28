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Лилия Ребрик растрогала фото младшей дочери: фото

Лилия Ребрик растрогала фото младшей дочери: фото
08:40 Сегодня Телеграф Фото: Instagram

Новости шоу бизнеса: Лилия Ребрик – не просто лучшая телеведущая страны, но к тому же мама прекрасных дочерей.

Украинская телеведущая Лилия Ребрик опубликовала трогательное фото с двумя дочерьми Полиной и Дианой.

На днях на официальной странице в Instagram звезда телеканала Украина опубликовала новую фотографию с Полиной и Дианой и показала поклонником, как провела выходной.

"Идеальный выходной… Даже дождь не помешал. А вы чем занимаетесь?" – написала Ребрик. 

 
 
 
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Ідеальний вихідний... Навіть дощ не завадив))). А Ви чим займаєтеся? #дикасімейка #такасубота #вихіднийразом

Публикация от Лілія Ребрик (@liliia.rebrik)

Идеальная мама: Лилия Ребрик показала, как нужно отдыхать с семьей

"Дочки у вас лапулечки, старшая – копия папа, а Поля – ну вылитая мама!!!", "Круто отдыхаете… Наша Дикая Семейка едет в деревню к родителям… У меня тоже человек Дикий Андрей… Но я, к сожалению, не Лиля", "У вас всегда фотки супер. Наверное, это от настроения зависит?! Хорошенькие! Мы тоже гуляем. Хотели поработать во дворе, но дождик помешал", "Приехали с дачи, много было планов, но дождь сделал нам выходной. Сейчас пойдем в кино. А вам хорошего дня! Классные" – комментируют поклонники.

Как сообщалось ранее, Лилия Ребрик обогнала по количеству голосов Соломию Витвицкую, Дашу Коломиец и Машу Виноградову.

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